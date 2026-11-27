Aż 139 projektów zgłosili uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski do siódmej edycji konkursu „Biznes za milion”, organizowanego przez Politechnikę Białostocką. To rekordowa liczba zgłoszeń. W finale dziesięciu uczestników prezentowało swoje pomysły przed jury, walcząc o indeks na uczelnię i nagrody rzeczowe. Główną nagrodę zdobył Sebastian Michalczuk, autor koncepcji inteligentnego kosza, który samodzielnie sortuje odpady.

Zasady konkursu są proste: uczestnicy otrzymują wirtualny milion złotych i muszą zaplanować, jak wykorzystają go na rozwój własnego biznesu. Przygotowują skrócony biznesplan, a następnie wybrani finaliści mają dziesięć minut, by przekonać do swojego pomysłu kapitułę złożoną z ekspertów i przedsiębiorców.

Tegoroczne projekty pokazały, że młodzi ludzie potrafią szukać nieoczywistych rozwiązań dla współczesnych problemów. Zwycięska koncepcja Sebastiana Michalczuka zakłada stworzenie inteligentnego kosza, który automatycznie rozpoznaje i sortuje odpady. Laureat podkreślał, że chciałby rozwinąć projekt i doprowadzić do jego wdrożenia, a nie poprzestać na biznesplanie.

Dla uczestników konkurs jest nie tylko szansą na zdobycie nagród. To także okazja do skonfrontowania pomysłu z doświadczeniem przedsiębiorców, poznania zasad prowadzenia firmy i sprawdzenia, co jeszcze trzeba dopracować przed wejściem na rynek. Jak zwracali uwagę członkowie jury, nawet bardzo dobry pomysł wymaga przygotowania, zespołu i umiejętności zarządzania.

O tym, jak konkurs może wpłynąć na dalszą drogę zawodową, opowiedział również Michał Grześ, prezes firmy Photon Education i laureat pierwszej edycji „Biznesu za milion”. Udział w konkursie pomógł mu podjąć decyzję o pozostaniu w Białymstoku i rozwijaniu swoich pomysłów na Politechnice Białostockiej. Dziś jego firma tworzy rozwiązania edukacyjne, działa na międzynarodowym rynku i zatrudnia około 30 osób. Produkcja i zespół pozostają na Podlasiu.

Konkurs organizuje Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, wspólnie z fundacją Unitalent. Na laureatów czekają indeksy na wybrany kierunek studiów na tym wydziale oraz nagrody rzeczowe. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.

(pc)