Białostocka społeczność IT wraca ze spotkaniami PyStok. To inicjatywa, która od 12 lat łączy osoby zainteresowane programowaniem i nowymi technologiami. Zaczynała jako oddolna grupa pasjonatów Pythona, a dziś skupia również studentów, specjalistów z branży, przedsiębiorców i osoby rozwijające własne pomysły.

O nowym sezonie usłyszycie w rozmowie z Wojtkiem Łaguną i Adrianem Błazeuszem:

W nowym sezonie organizatorzy stawiają na praktyczne zastosowania technologii w sześciu obszarach: robotyce, technologiach podwójnego zastosowania (dual-use), ochronie środowiska, edukacji, rolnictwie i przemyśle. Coraz większe możliwości daje sztuczna inteligencja, która ułatwia tworzenie oprogramowania. Nadal jednak kluczowa pozostaje wiedza o dziedzinie, w której dana technologia ma znaleźć zastosowanie.

84 spotkanie PyStok odbędzie się w środę, 21 października, o godzinie 18 w klubie Zmiana Klimatu w Białymstoku. Patronem spotkań jest Radio Akadera i Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

(pc)