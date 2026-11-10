20 listopada Podlaską Adamczychę wypełnią dźwięki dojrzałego punka i reggae. Zagrają zarówno przedstawiciele rodzimej sceny, jak i goście z różnych stron Polski.

Region reprezentuje, doskonale znany naszym słuchaczom, Błękitny Nosorożec. Mocne punkowe uderzenie zaserwują nam też Garbate Aniołki (Radomsko / Warszawa), a JMS Band (Radom) ukoi odrobiną reggae.

– Wystąpią kapele różnorodne, każda z innym przekazem, ale jednocześnie… bardzo spójne – zapewnia organizator Mariusz Dobrowolski.

Rozmawiała z nim Magdalena Juchnowicz:

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