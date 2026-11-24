Jak naukowcy Politechniki Białostockiej mogą pomóc przedsiębiorcom w rozwoju ich firm? Temu zagadnieniu będzie poświęcone kolejne spotkanie z cyklu Rozmowy 4Podlaskie pod hasłem „Politechnika Białostocka dla biznesu”.

O idei spotkania i współpracy nauki z biznesem opowiedział w Radiu Akadera organizator spotkania Andrzej Parafiniuk:

Spotkanie odbędzie się 26 listopada w godzinach 11:30–13:30 w Hampton by Hilton Białystok przy ul. Wisławy Szymborskiej 2. Pięciu ekspertów uczelni przedstawi możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy naukowej w biznesie. Wśród tematów znajdą się między innymi sztuczna inteligencja przewidująca awarie maszyn, analiza danych w przemyśle, technologie dla sektora Agro-Health oraz innowacyjne nawozy z surowców wtórnych.

Po prezentacjach zaplanowano networking przy kawie i lunchu. To będzie okazja do bezpośrednich rozmów z naukowcami, poznania przedsiębiorców i nawiązania współpracy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Link do wydarzenia TUTAJ.

(pc)