Politechnika Białostocka dla biznesu. Andrzej Parafiniuk o kolejnym spotkaniu „Rozmowy 4Podlaskie”
Jak naukowcy Politechniki Białostockiej mogą pomóc przedsiębiorcom w rozwoju ich firm? Temu zagadnieniu będzie poświęcone kolejne spotkanie z cyklu Rozmowy 4Podlaskie pod hasłem „Politechnika Białostocka dla biznesu”.
O idei spotkania i współpracy nauki z biznesem opowiedział w Radiu Akadera organizator spotkania Andrzej Parafiniuk:
Spotkanie odbędzie się 26 listopada w godzinach 11:30–13:30 w Hampton by Hilton Białystok przy ul. Wisławy Szymborskiej 2. Pięciu ekspertów uczelni przedstawi możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy naukowej w biznesie. Wśród tematów znajdą się między innymi sztuczna inteligencja przewidująca awarie maszyn, analiza danych w przemyśle, technologie dla sektora Agro-Health oraz innowacyjne nawozy z surowców wtórnych.
Po prezentacjach zaplanowano networking przy kawie i lunchu. To będzie okazja do bezpośrednich rozmów z naukowcami, poznania przedsiębiorców i nawiązania współpracy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Link do wydarzenia TUTAJ.
(pc)