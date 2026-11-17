Zawody odbyły się 16 listopada w białostockim Parku Zwierzyniec. Trasę najszybciej pokonali: Martyna Rutkowska z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Łukasz Hryniewicki z Politechniki Białostockiej.

Była to pierwsza z dwóch odsłon tegorocznej rywalizacji. Druga, a zarazem finałowa ma odbyć się w kwietniu przyszłego roku. Studentki pokonywały dystans 1500 metrów, a studenci 2250 metrów.

Stawką zawodów były nie tylko miejsca na podium, ale również punkty do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. O końcowym triumfie zdecydują wyniki obu biegów. Tytuły najlepszych trafią do zawodniczek, zawodników i reprezentacji uczelni, które zgromadzą najwięcej punktów.

– Tak naprawdę teraz już jako, że tak to ujmę – „trochę emeryt”, reprezentuję moją uczelnię – Politechnikę Białostocką i cieszę się, że mogę zdobywać medale. Mam nadzieję, że powtórzę to wiosną – mówi zwycięzca pierwszego biegu przełajowego PALM w sezonie 2026/2027, Łukasz Hryniewicki.

W rywalizacji mogą uczestniczyć studenci oraz etatowi pracownicy białostockich uczelni: PB, UwB, UMB, a także WANS. Warunkiem udziału jest posiadanie ważnej legitymacji AZS.

Regulamin zawodów, komunikat organizacyjny oraz szczegółowe wyniki dostępne są TUTAJ.

O pierwszym w tym sezonie biegu przełajowym PALM rozmawialiśmy z jego zwycięzcą, studentem Politechniki Białostockiej Łukaszem Hryniewickim, oraz jednym z organizatorów wydarzenia, trenerem KU AZS PB Pawłem Kuklińskim.

(kp)