Nie trzeba mieć własnego sprzętu ani doświadczenia – wystarczy zainteresowanie muzyką i chęć spróbowania czegoś nowego. Studenci Politechniki Białostockiej staną za konsoletą podczas bezpłatnych warsztatów z Piotrem Trusiewiczem, czyli GOSVI. Spotkanie odbędzie się 4 listopada w Centrum Sigma.

Dobór utworów to dopiero część pracy DJ-a. Liczą się także płynne przejścia, dopasowanie tempa i reagowanie na energię publiczności. O tym, co dzieje się za konsoletą, opowiadał w Radiu Akadera Piotr Trusiewicz, prowadzący warsztaty i autor sobotniej audycji „GOSVI Night Vibes”.

Zajęcia rozpoczną się od podstaw: budowy utworu, fraz i wyboru odpowiedniego momentu na połączenie dwóch nagrań. Później uczestnicy spróbują samodzielnego miksowania. Do dyspozycji będą mieli odtwarzacze cyfrowe, mikser oraz gramofony, dzięki którym poznają także pracę z płytami winylowymi.

– Moim założeniem jest to, żeby takiemu zainteresowanemu człowiekowi dać możliwość dotknięcia i poznania sprzętu, a przede wszystkim, zdjąć tę barierę strachu – mówi Piotr Trusiewicz. Prowadzący warsztaty przekonuje, że pierwsze nieudane przejście nie powinno zniechęcać. Sam uczył się na gramofonach, na których dopasowanie tempa wymagało sporo cierpliwości. Podczas warsztatów będzie można sprawdzić, czym różni się ręczne zgrywanie utworów od korzystania ze współczesnych urządzeń. – Nie można oczekiwać, że ten pierwszy miks, to pierwsze połączenie utworów będzie idealne, bo rzadko kiedy jest – podkreśla GOSVI.

Pomysł na zajęcia pojawił się w odpowiedzi na zainteresowanie studentów. Samorząd Studentów PB nawiązał współpracę z DJ-em, a zgłoszenia pokazały, że chętnych do spróbowania swoich sił nie brakuje. – Tworzymy również listę rezerwową na sytuację, kiedy ktoś musiałby odwołać udział. Jest sporo osób zainteresowanych, dlatego myślimy o następnych spotkaniach – zapowiada Bartek Pieczyński z Samorządu Studentów PB. Decyzja o kontynuacji ma zapaść po pierwszych warsztatach.

Spotkanie odbędzie się w środę, 4 listopada, w godz. 18:00-21:00, w Strefie Studenta w Centrum Sigma, w sali nr 13. Udział jest bezpłatny i przeznaczony wyłącznie dla studentów Politechniki Białostockiej. Organizatorzy przygotowali siedem miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń.

Organizatorami są Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej oraz GOSVI YELLOW CUE – DJ Academy and Studio.

Formularz zgłoszeniowy

Z Piotrem Trusiewiczem i Bartkiem Pieczyńskim rozmawiał Michał Czarnecki. Posłuchaj:

(mc)