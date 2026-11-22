Nu-metalowe wampiry, alternatywne spotkanie dwóch muzycznych osobowości i hardrockowy głos z Warszawy. W tym tygodniu wśród nowości znajdziemy zarówno amerykańskich weteranów ciężkiego grania, jak i polskie propozycje z różnych zakątków gitarowej alternatywy. Zagrają P.O.D., Bad Ritual z Julią Daniluk oraz Antagonist. Płytę tygodnia przygotował natomiast Bajzel. Jego najnowszy album nosi przewrotny tytuł „Mi Styka”!

P.O.D. – Vampires & Parasites

Kultowa formacja P.O.D. nie zwalnia tempa! Zespół prezentuje nowy singiel „Vampires & Parasites”, będący drugim utworem zapowiadającym dwunasty album studyjny grupy. Kompozycja ukazała się 18 listopada i jest kolejnym efektem współpracy muzyków z producentem Willem Yipem.

To nazwisko dobrze znane fanom współczesnego gitarowego grania. Yip pracował wcześniej między innymi z Turnstile, Code Orange i Circa Survive. Co ciekawe, nowy album P.O.D. został zarejestrowany w Pensylwanii, co stanowi pierwszą taką sytuację w historii zespołu – dotychczas muzycy nagrywali swoje płyty w rodzinnej Kalifornii.

„Vampires & Parasites” porusza temat ludzi, którzy nieustannie czerpią korzyści z otoczenia, nie dając niczego w zamian. Wokalista Sonny Sandoval zwraca uwagę na egoizm i roszczeniowość, które potrafią niszczyć dobroć i współczucie. Z kolei gitarzysta Marcos Curiel rozwija metaforę wampirów i pasożytów, przeciwstawiając osoby wykorzystujące innych tym, którzy wspierają, pomagają i dają coś od siebie.

Nie chodzi jednak wyłącznie o wskazywanie palcem winnych. Muzycy zachęcają również do spojrzenia na własne zachowanie i zastanowienia się, po której stronie tej symbolicznej granicy sami się znajdujemy.

Szczegóły dotyczące nadchodzącego albumu, w tym jego tytuł i data premiery, pozostają jeszcze tajemnicą.

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Bad Ritual & Julia Daniluk – No One Knows You Better

Bad Ritual – wrocławskie trio założone w 2020 przez… architektów. Grają utwory zatopione w mrocznym i niepokojącym klimacie. Ich muzyka to gitarowe kompozycje, łączące alternatywną wrażliwość z bardziej mroczną, filmową atmosferą. Budzą częste skojarzenia z dziełami Davida Lyncha, spaghetti westernem i kinem noir. Na początku 2024 wydali debiutancki album o nazwie Bad Ritual, który zawiera 12 autorskich utworów, zarejestrowanych w większości własnymi siłami przy wykorzystaniu doświadczenia zdobytego w poprzednich projektach.

Tym razem mamy do czynienia z muzycznym spotkaniem, które łączy dwa różne doświadczenia na polskiej scenie alternatywnej. Bad Ritual zaprosił do współpracy Julię Daniluk, znaną między innymi z działalności wrocławskiego zespołu noco. Efektem jest singiel „No One Knows You Better”.

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Antagonist – Co

Warszawski Antagonist powraca z nowym materiałem! Tym razem zespół przygotował singiel zatytułowany po prostu „Co”.

Formacja porusza się w obszarze hard rocka, stawiając na gitarowe granie i charakterystyczny rockowy wokal. Historia zespołu rozpoczęła się od pomysłu reaktywacji wcześniejszego projektu, który ostatecznie przekształcił się w zupełnie nową muzyczną inicjatywę. Po zmianach personalnych skład ustabilizował się, a muzycy rozpoczęli regularną pracę nad własnym repertuarem.

W 2024 roku Antagonist zaprezentował EP-kę „Vibe”, rozwijając swoje brzmienie i koncertową aktywność. „Co” to otwarcie zupełnie nowego rozdziału i zapowiedź EP-ki „W otoczeniu piękna”, na którą złoży się 6 kompozycji. Do klasycznego rocka i amerykańskiego metalcore’u dołącza teraz nowoczesna, przestrzenna elektronika.

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Płyta tygodnia: Bajzel – Mi Styka

Bajzel powraca z nowym albumem! „Mi Styka” to dziewięć premierowych kompozycji, które układają się w kolejną odsłonę niezwykle charakterystycznej twórczości Piotra Piaseckiego. Artysta po raz kolejny udowadnia, że nie potrzebuje rozbudowanego składu, by stworzyć pełnowymiarowy, różnorodny muzyczny świat.

„Widziałem go kiedyś na koncercie, podszedłem pod scenę, żeby zobaczyć ilu ich tam jest. Okazało się, że to jeden gość z efektami” ~ Lech Janerka

Bajzel to jeden z tych twórców polskiej sceny alternatywnej, których trudno pomylić z kimkolwiek innym. Multiinstrumentalista, kompozytor i producent od lat rozwija formułę one man band, samodzielnie budując swoje muzyczne kompozycje. Jego twórczość wymyka się prostym klasyfikacjom, swobodnie łącząc rock, alternatywę, elektronikę, eksperyment i charakterystyczne poczucie humoru.

Piotr Piasecki ma na koncie siedem solowych albumów. Współpracował również z takimi projektami i zespołami jak Pogodno, Babu Król czy Amba. W jego muzycznej historii znajdziemy także Napszykłat, Popęd i Statek Kosmiczny Gniazdo Konia.

Nowy album „Mi Styka” to najbardziej przebojowa odsłona twórczości Bajzla. Proste, melodyjne piosenki podane w autorskim klimacie – mieszanka brzmień z naciskiem na ekspresję, czyli 100% bajzlowego świata. Bez udawania. To materiał energetyczny, rytmiczny i taneczny, ale z literackim nerwem. Album jest w całości śpiewany po polsku – z wyjątkiem “Warsaw” – adaptacji Etiudy Rewolucyjnej Fryderyka Chopina, w której Bajzel śpiewa po angielsku do chopinowskiej melodii.

Już sam tytuł albumu jest charakterystyczny dla Bajzla – przewrotny, trochę żartobliwy i pozostawiający przestrzeń na własne skojarzenia. Artysta przyznaje, że od dawna chciał nazwać w ten sposób swoją ostatnią płytę. Jak jednak sam zauważa, każda kolejna może okazać się tą ostatnią, a nic nie starzeje się tak szybko jak nowość…

Tracklista:

1. Bangla

2. Latawiec

3. Anszuła (feat. Ania Grąbczewska)

4. Dajmizna

5. Maszyny

6. Kła Mać

7. Wagary

8. W czarnym lesie

9. Warsaw (Chopin’s Revolutionary Etude)

„Mi Styka” ukazała się nakładem No Style Records.

(kk)