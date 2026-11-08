Muzyka

Nowości muzyczne #46/2026

Gotycki rock po latach przerwy, post-punkowa nostalgia, psychodeliczne lustra i Bóg riffu – w kolejnym tygodniu listopada polecamy nowe single The Mission, Kamuflaży i AcidSittera. Płytą tygodnia jest „From The Dark” Tony’ego Iommiego – pierwszy od 21 lat solowy album legendarnego gitarzysty Black Sabbath.

 

The Mission – Kindness Is A Weapon

Brytyjska legenda gotyckiego rocka The Mission powraca z premierowym materiałem! „Kindness Is A Weapon” zapowiada album „Songs For Kith And Kin”, który ukaże się 2 kwietnia 2027 roku. Będzie to pierwsza studyjna płyta zespołu od ponad dekady, od wydanego w 2016 roku „Another Fall From Grace”.

Nowy singiel to charakterystyczne dla grupy przestrzenne gitary, chwytliwe melodie i potężny refren. Wayne Hussey, wokalista i gitarzysta zespołu, nadał kompozycji również ważny przekaz: życzliwość może być siłą, a czasami najlepszą odpowiedzią na agresję jest po prostu odpuszczenie.

Nowy materiał powstawał w szczególnym okresie życia muzyka. Po operacji na otwartym sercu i rekonwalescencji Hussey wrócił do pracy twórczej, a doświadczenia związane z chorobą znalazły odzwierciedlenie w tekstach nadchodzącej płyty. Za jej produkcję odpowiada sam artysta. Nagrania realizowano w Urugwaju, z udziałem m.in. instrumentów orkiestrowych, sitaru i tambury.

Warto przypomnieć, że The Mission świętuje w tym roku 40-lecie debiutanckiego albumu „God’s Own Medicine”. Zespół wystąpi również w Polsce – 12 grudnia 2026 roku w warszawskim klubie Proxima.

 

Kamuflaże – anse kabanse

Pamiętacie jeszcze zabawę w anse kabanse? Warszawski zespół Kamuflaże przypomina dziecięcą wyliczankę z lat 90., ale robi to w zdecydowanie bardziej rockowym wydaniu. Po dobrze przyjętej EP-ce „Lustra” formacja prezentuje nowy singiel „anse kabanse”.

Muzycznie otrzymujemy energetyczne połączenie post-punka, alternatywnego rocka i new wave. Pulsujący rytm, wyraziste gitary i przewrotny humor tworzą utwór, który zestawia beztroskie wspomnienia dzieciństwa z presją i absurdami dorosłego życia.

Kamuflaże mają za sobą udany koncertowy debiut na jubileuszowej trasie Happysad, którą otworzyli 9 października w Zabrzu. Materiał z tego wydarzenia wykorzystano w teledysku do nowego singla.

 

AcidSitter – Hall of Mirrors

Co wydarzyło się w 2022 roku? Świat próbował otrząsnąć się po pandemii, Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę, a pod koniec roku ChatGPT został udostępniony publicznie.

W „Hall of Mirrors”, stacjonujący w Krakowie, polsko-japoński zespół AcidSitter splata te momenty w niepokojącą wizję przyszłości, w której coraz trudniej odróżnić prawdę od jej kolejnych, sztucznie powielanych odbić. Muzycznie AcidSitter ponownie połączył siły z Maćkiem Cieślakiem ze Ścianki, nagrywając utwór oldschoolowo – w całości na taśmę, w Studiu im. Adama Mickiewicza w Sopocie.

 

Płyta tygodnia: Tony Iommi – From The Dark

Tony Iommi, członek założyciel Black Sabbath i jeden z absolutnych pionierów heavy metalu, powraca ze swoim nowym solowym albumem po 21 latach i swoim pierwszym pełnowymiarowym wydawnictwem od czasu pożegnalnego albumu Black Sabbath 13. Płyta „From The Dark” ukazała się 23 października 2026 roku nakładem BMG i zawiera osiem premierowych kompozycji.

W nagraniach Iommiemu towarzyszą norweski wokalista Jørn Lande, basistka Becky Baldwin oraz perkusista Karl Brazil. Za współprodukcję odpowiada Mike Exeter, wieloletni współpracownik gitarzysty. Gościnnie w jednym z utworów zagrał Brian May z Queen.

Album „From The Dark” wyraźnie nawiązuje do okresu Black Sabbath z Ronniem Jamesem Dio. Słychać tu monumentalne riffy, bardziej melodyjne i rozbudowane kompozycje oraz charakterystyczny, podniosły klimat znany z albumów „Heaven And Hell” i „Mob Rules”. Niektórzy recenzenci dostrzegają również podobieństwa do późniejszego projektu Heaven & Hell i jego płyty „The Devil You Know”.

Duża w tym zasługa Jørna Lande, którego mocny, operujący wysokimi rejestrami głos naturalnie wpisuje się w tę stylistykę. Sam Iommi przyznał, że właśnie takiego rodzaju wokalu szukał, choć zaznaczył, że porównywanie Norwega z Dio jest nieco niesprawiedliwe – Jorn ma przecież własną osobowość i styl.

Na albumie znajdziemy osiem utworów, wśród nich singlowy „World Alone”, ciężki „Black Times”, dynamiczny „Stormwatcher” oraz rozbudowany, ponad siedmiominutowy „Legacy”. To właśnie w tej ostatniej kompozycji Iommi pokazuje bardziej epickie i melancholijne oblicze swojej twórczości.

Ciekawostką jest geneza albumu. Iommi początkowo pracował nad muzyką instrumentalną związaną z projektami dla włoskiej marki perfumeryjnej Xerjoff. Z czasem koncepcja się rozwinęła i powstał pełnowymiarowy album rockowy z wokalem i sekcją rytmiczną.

„From The Dark” to powrót do klasycznego, monumentalnego heavy metalu – z jednej strony mocno osadzony w historii Black Sabbath, z drugiej brzmiący świeżo i przekonująco. Dla fanów ery Dio to pozycja szczególnie interesująca.

Tracklista:

1. Over The Violent Sun
2. Black Times
3. World Alone
4. Beyond The Dead
5. Stormwatcher
6. Death Wake
7. Return Of The Arbalist
8. Legacy

(kk)

ReklamaMery Spolsky

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