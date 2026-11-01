Światowe niepokoje, deathrockowy powrót po latach, alternatywna energia i mocne riffy – na początku listopada polecamy nowe nagrania Petera Gabriela, Miguel and the Living Dead oraz poznańskiego projektu AMBA. Płytą tygodnia jest „9” zespołu Illusion – mocny powrót zasłużonego dla polskiego rocka zespołu, który na dniach wystąpi w Białymstoku.

Peter Gabriel – Who Are We Talking To?

Peter Gabriel powraca z zupełnie nowym materiałem po zaledwie trzech latach – to najkrótsza przerwa między jego albumami studyjnymi od początku lat 80-tych.

Nadchodzący album „o\i” stanowi dopełnienie poprzedniego „i/o”, którego tytuł odbija niczym w lustrze, i rozwija wiele tych samych tematów: naszą relację z naturą, upływ czasu czy rosnący wpływ technologii.

„Who Are We Talking To?” to piosenka zachęcająca do aktywizmu. Były członek zespołu Genesis uważa, że wspólne zaangażowanie społeczeństwa może przyczynić się do realnych zmian. Zaznacza, że siła społecznego nacisku jest istotna bez względu na ustrój polityczny danego kraju. Zwraca uwagę, że sprostanie współczesnym problemom wymaga solidarności i współpracy na skalę międzynarodową, ponad granicami państw.

Piosenka ma brzmienie inspirowane funkiem i soulem. Gabriel czerpał pomysły z twórczości takich artystów jak Marvin Gaye, Fela Kuti i Curtis Mayfield. Zależało mu na połączeniu ważnego przekazu z muzyką, która przyciąga uwagę także dzięki rytmowi.

W nagraniu udział wzięli między innymi basista Tony Levin oraz gitarzysta Leo Nocentelli z kultowej, funkowej grupy The Meters.

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Miguel and the Living Dead – Not My Blood

Po 19 latach od wydania ostatniego albumu studyjnego Miguel and the Living Dead powracają z premierowym materiałem! Singiel „Not My Blood” zapowiada płytę „VII: This Is Not My Blood”, która ukaże się 13 listopada 2026 roku nakładem Piranha Music.

Warszawska formacja powstała w 2001 roku i szybko zaznaczyła swoją obecność na scenie gotyckiego rocka. Jej muzyka łączy deathrock, punk i psychobilly, a charakterystyczny wizerunek czerpie inspiracje z filmów grozy oraz estetyki undergroundu lat 80. Zespół ma na koncie dwa albumy: „Alarm!!!” (2005) i „Postcards From The Other Side” (2007).

Po przerwie w działalności grupa wróciła do koncertowania w 2017 roku, występując zarówno w Europie, jak i za oceanem. W marcu tego roku przypomniała o sobie EP-ką „Hyenaz!”, a teraz zapowiada pierwszy od niemal dwóch dekad pełnowymiarowy album z premierowym materiałem.

AMBA – Warta

AMBA to nieszablonowy, poznański projekt alternatywny, w którym elektronika spotyka się z nasyconymi gitarami, a wyraziste teksty z nieograniczoną ekspresją. Melodyjne wokale, melorecytacja, eksperymenty z rapem i krzykiem oraz niebanalne harmonie tworzą przestrzeń artystycznej wolności, w której trudno o nudę.

Za AMBA stoją nietuzinkowe osobowości. Marika „Maryjka” Bocewicz to multidyscyplinarna artystka, performerka, autorka tekstów, producentka i aktorka teatralna. Piotr „Bajzel” Piasecki, uznany multiinstrumentalista i producent, jest ikoną polskiej sceny one-man band, znaną również z działalności w zespołach Pogodno i Babu Król oraz występów na takich wydarzeniach jak SXSW w USA, Open’er, OFF Festival czy Męskie Granie. Skład uzupełnia Marta „Mirraj” Majek – wokalistka, autorka piosenek i artystka odpowiedzialna za wokale oraz chórki.

Wydawnictwo promuje zabójczo energetyczny singiel Warta. Dzieje się – mamy tu dużo dobrego: melodyjny śpiew, rap, krzyk, rock and roll i czystą ekspresję. Na taką disco-psychodeliczną potańcówkę jak ta w klipie stworzonym przez Dawida Romańskiego (odpowiedzialnego również za reżyserię, scenariusz i montaż) nogi same się rwą!

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Płyta tygodnia: Illusion – 9

Po „czwórce” była „szóstka”, po „siódemce” nadeszła kolej na „dziewiątkę”. Illusion powraca z dziewiątym albumem studyjnym zatytułowanym po prostu „9”. Wydawnictwo ukazało się 23 października 2026 roku i stanowi kolejny rozdział historii zasłużonej formacji polskiego ciężkiego rocka.

Na płycie znajduje się 10 utworów – ciężkich, rozbudowanych, wręcz epickich. Bez wątpienia jest to Illusion w najwyższej formie – grube, miażdżące riffy i niebanalne teksty. Historie o miłości, nienawiści, śmierci i życiu. O człowieku jako twórcy piekła i nieba na Ziemi.

Za produkcję albumu odpowiada Tomasz „Zed” Zalewski, znany ze współpracy m.in. z Comą, Decapitated i Frontside. Jego doświadczenie pomogło nadać materiałowi odpowiednią dynamikę i ciężar.

Płytę zapowiadały single „Świata skraj” oraz „Pętla”. Oba pokazują, że Illusion nie zamierza odchodzić od swojego charakterystycznego stylu.

Już w sobotę 7 listopada zespół przyjedzie do białostockiej Zmiany Klimatu w ramach trasy promującej album, a w ramach supportu wystąpią: Hosia i Iron Head. Mamy dla Was zaproszenia – słuchajcie uważnie Radia Akadera!

Tracklista:

1. Credo

2. Elegia

3. Na zawsze…

4. Pętla

5. Mało nam

6. O jednego mniej

7. Front

8. Świata skraj

9. Taki jak ty

10. Nie zawiodę

(kk)