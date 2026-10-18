Gitarowe riffy, alternatywna energia i rock’n’roll bez ucieczki od rzeczywistości! W tym tygodniu Trotuary zabierają słuchaczy na spacer po warszawskiej Saskiej Kępie, amerykańskie Lombardy komentują nierówności ekonomiczne w utworze „Rotting in Versace”, a Zachwyt łączy siły z Karoliną Prasał w singlu „Nie tędy droga”. Płytą tygodnia zostaje „Palace for the People” formacji Greta Van Fleet – album, na którym potężne wokale i gitarowe riffy spotykają się z nowymi pomysłami kwartetu.

Zachwyt – Nie tędy droga (feat. Karolina Prasał)

W miniony piątek Zachwyt wydał nowy album pt. „Chciałbym być jak Wojtek Nowak”, a my polecamy Wam singiel z tej płyty „Nie tędy droga”. W nagraniu gościnnie występuje Karolina Prasał, znana z zespołu Mlecze. Współpraca przynosi wyraźną zmianę względem dotychczasowej twórczości obojga artystów.

Tym razem Zachwyt stawia na cięższe, bardziej gitarowe brzmienie. Intensywne riffy i mocny instrumentalny fundament tworzą przestrzeń dla ekspresyjnego wokalu Karoliny Prasał, która mierzy się z materiałem odmiennym od tego, do czego przyzwyczaiła słuchaczy w swojej macierzystej formacji.

Jak przyznaje wokalistka, odnalezienie melodii w gęstej, gitarowej kompozycji nie było łatwe. Dopiero po chwili udało jej się znaleźć pomysł na linię wokalną kontrastującą z energią instrumentów. Równie wymagająca okazała się praca w studiu. Lider Zachwytu, Miłosz Boiński, wspomina, że szybkie tempo i konieczność mocnego atakowania strun sprawiły, że nagranie gitarowych partii było sporym wyzwaniem.

„Nie tędy droga” to numer o tym, jak łatwo zgubić się w pędzie, który niby ma nas prowadzić do „czegoś”, a w praktyce tylko oślepia. O świecie, który czasem rozpada się pod ciężarem oczekiwań, kasy, schematów i całego tego szumu, przez który przestajemy widzieć drugiego człowieka.

Zachwyt powstał w 2022 roku z inicjatywy Miłosza Boińskiego. Zespół inspiruje się gitarowym indie rockiem spod znaku Blur, Neutral Milk Hotel, Built to Spill i Modest Mouse, stawiając na naturalność, żywą dynamikę i emocjonalną bezpośredniość.

Trotuary – Chodzę po Kępie

Trotuary to autorski projekt P.A. Szerlego – muzyka i songwritera pochodzącego z warszawskiej Saskiej Kępy. Jego twórczość czerpie z alternatywnego rocka, post-punku, nowej fali i gitarowych brzmień lat 90., łącząc te inspiracje w osobliwą, nieco neurotyczną całość.

„Chodzę po Kępie” to kolejny singiel projektu zapowiadający debiutancki album Trotuarów. Płyta ukaże się 13 listopada 2026 roku na nośnikach LP i CD, a wraz z zapowiedzią wydawnictwa rusza jej przedsprzedaż.

Szerle z dystansem podchodzi do prób klasyfikowania swojej muzyki. Reprezentowany przez niego styl określa przewrotnym mianem „neurotic millenial romanic urban surf-alt-psychedelic-indie-post-punk”. Wśród inspiracji wymienia Pixies, The Gun Club, Wipers, Wire, The Fall i Guided By Voices, a także polskich wykonawców: Aptekę, Lecha Janerkę i Homo Twist. Jednocześnie nie przesądza, czy jego własne kompozycje rzeczywiście przypominają twórczość któregokolwiek z tych artystów.

Debiutancki album Trotuarów powstał w nietypowych warunkach. P.A. Szerle nagrał go samodzielnie w domowym studiu urządzonym w zabytkowym Moście Poniatowskiego w Warszawie.

Lombardy – Rotting in Versace

Nashville’owski zespół Lombardy powraca z singlem „Rotting in Versace”. To energetyczny utwór łączący alternatywnego rocka z ironicznym komentarzem na temat nierówności ekonomicznych.

Lombardy powstało w 2021 roku z inicjatywy Jonathana Plevyaka i Mike’a Scotta. W 2023 roku skład zespołu poszerzyli Seth Rentfrow i Steve Mascarello, tworząc kwartet rozwijający swoją pozycję na amerykańskiej scenie rockowej.

W „Rotting in Versace” muzycy podejmują temat ekonomicznych nierówności, zestawiając społeczny komentarz z rockową energią i poczuciem humoru. Zamiast moralizatorskiego tonu wybierają przewrotny przekaz, nadając utworowi własny charakter.

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Płyta tygodnia: Greta Van Fleet – Palace for the People

Czwarty album studyjny w dorobku grupy eksploruje tematy człowieczeństwa, relacji, wytrwałości oraz transcendencji. To dzieło zarazem głęboko osobiste i uniwersalne w przekazie. – To oczywiście album Grety Van Fleet i przede wszystkim album rockowy, ale w swoim sercu jest to niezwykle współczesna płyta – mówi Jake Kiszka.

„Palace for the People” powstał we współpracy z Mike’em Elizondo, producentem znanym z pracy z Turnstile, Eminemem, Fioną Apple i Dr. Dre. Wiosną 2026 roku muzycy rozpoczęli nagrania w odosobnionym domku pośród dzikiej przyrody Tennessee. Efektem jest monumentalna, pełna energii płyta, na której charakterystyczne brzmienie kwartetu otwiera się na nowe pomysły.

– Ta płyta to wspomnienie ostatnich kilku lat i opowieść o miłości do świata – mówi gitarzysta Jake Kiszka.

Wokalista Josh Kiszka dodaje: – Chcieliśmy nagrać płytę, która uosabia przygodę, pasję, brutalność, piękno, seks i wyobraźnię. I właśnie to zrobiliśmy.

– Bierzemy wcześniejsze pomysły, przesuwamy granice i robimy rzeczy, których dotąd nie próbowaliśmy – podkreśla perkusista Daniel Wagner. Producent Mike Elizondo zwraca uwagę na nieustanne poszukiwania brzmieniowe zespołu i zapowiada, że na płycie nie zabraknie niespodzianek.

Greta Van Fleet powstała w 2012 roku w stanie Michigan. Zespół tworzą wokalista Josh Kiszka, gitarzysta Jake Kiszka, basista i klawiszowiec Sam Kiszka oraz perkusista Daniel Wagner. Muzycy przeszli drogę od występów w lokalnych barach i klubach do największych hal i stadionów, zdobywając nagrodę Grammy oraz wielokrotne platynowe wyróżnienia za sprzedaż swoich wydawnictw.

W 2027 roku formacja zaprezentuje nowy materiał podczas trasy Into the Beginning, która obejmie 59 miast w Ameryce Północnej i Europie. Koncertowa seria rozpocznie się 3 lutego w Savannah, a zakończy 31 lipca w Grand Rapids w stanie Michigan. Europejska część trasy potrwa od 15 maja do 4 czerwca i obejmie m.in. Berlin, Pragę, Mediolan, Amsterdam, Paryż oraz Londyn. Podczas europejskich koncertów zespołowi towarzyszyć będzie Larkin Poe.

Tracklista:

1. Into the Beginning

2. Tear It Down

3. Heart and the Beat

4. Boughten Bliss

5. Field of Stars

6. Play Your Games

7. Dreams You Hold

8. Lost in the Golden

9. Touch Again

10. Saw You Stand

11. Heya

12. Call My Own

13. Born into This

(kk)