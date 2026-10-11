Nowości muzyczne #42/2026

11 października, 2026

Gitarowe premiery, ciężkie riffy i trochę muzycznych upiorów! W tym tygodniu Wij otwiera właz do swojego mrocznego świata, Popielnica przywołuje „Upiory”, a amerykański Starcrawler przypomina, że rock’n’roll najlepiej smakuje bez oglądania się na innych. Płytą tygodnia zostaje „TOTAL” krakowskiego zespołu .WAVS – trzeci album formacji, która rozwija swoje autorskie brzmienie heavy pop i mierzy się z emocjonalnymi kryzysami.

Wij – Właz

Zespół Wij prezentuje „Właz” – trzeci i ostatni singiel zapowiadający album „Protisty”. Nowa płyta ukaże się 23 października 2026 roku nakładem Piranha Music.

WIJ od 2018 roku buduje własny muzyczny świat na styku doom metalu, hardcore’u i stoner rocka. Formacja ma już na koncie albumy „Dziwidło” i „Przestwór”, a także EP-ki „Przeklęte Wody” i „Bluzg”. Jej znakiem rozpoznawczym pozostają ciężkie gitarowe brzmienia, niepokojący klimat i bezkompromisowa energia. Zespół występował m.in. na Mystic Festival i Summer Dying Loud, a także koncertował z Blindead 23, Obscure Sphinx i Truchłem Strzygi.

„Protisty” przynoszą kolejny etap w historii zespołu. Materiał został nagrany już w poszerzonym składzie, z basistą Grzegorzem „Drutem” Włodkiem, znanym wcześniej z zespołów Inkwizycja i Narbo Dacal. Muzyk dołączył do Wija na stałe, a nowa płyta będzie pierwszym albumem formacji zarejestrowanym jako kwartet.

Popielnica – Upiory

Popielnica powraca z utworem „Upiory”. To trzeci singiel zapowiadający album „Strach na wróble”, którego premiera planowana jest jeszcze w 2026 roku.

Za Popielnicą stoi Bartosz Popiołek – trójmiejski wokalista, multiinstrumentalista oraz autor tekstów i muzyki. Jego solowy projekt wyrasta z fascynacji korzennym bluesem, westernem i mroczną psychodelią.

Utwór opowiada o kłótni między dwojgiem ludzi, która stopniowo wymyka się spod kontroli. Zwykła wymiana zdań przeradza się w emocjonalną eskalację, a narastający gniew i napięcie zaczynają dominować nad próbą porozumienia. Przesterowana gitara, potężne bębny i wybuchowa energia sprawiają, że „Upiory” są utworem niezwykle żywiołowym, momentami wręcz niepokojącym. Nad całością unosi się psychodeliczny klimat, a krzyczący wokal dodatkowo potęguje wrażenie emocjonalnego chaosu.

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Starcrawler – Kick Me

Kalifornijska formacja Starcrawler wraca z nowym singlem „Kick Me”, który jest jednocześnie utworem tytułowym zapowiedzianego albumu. Płyta ma ukazać się 26 marca 2027 roku i będzie czwartym pełnowymiarowym wydawnictwem zespołu, a zarazem jego pierwszym albumem wydanym niezależnie.

Starcrawler od lat stawia na bezpośredni, energetyczny rock z punkowym pazurem, sceniczną bezczelnością i wyraźnymi ukłonami w stronę klasycznego rock’n’rolla. „Kick Me” doskonale wpisuje się w ten kierunek – to gitarowy hymn dla outsiderów, dziwaków i wszystkich tych, którzy nie zamierzają dopasowywać się do cudzych oczekiwań.

Jak opowiada gitarzysta Henri Cash, inspiracją do napisania utworu były wspomnienia z dzieciństwa, szkolne konflikty i poczucie niedopasowania. Z czasem właśnie takie doświadczenia mogą stać się źródłem siły i wspólnoty z innymi ludźmi, którzy również nie mieszczą się w narzuconych ramach.

Singlowi towarzyszy teledysk wyreżyserowany przez frontmankę zespołu, Arrow de Wilde. Klip wykorzystuje motyw konfliktu między szkolnymi „gwiazdami” a outsiderami, podkręcając go charakterystycznym dla Starcrawler poczuciem humoru.

Płyta tygodnia: .WAVS – TOTAL

„TOTAL” to trzeci album krakowskiego zespołu .WAVS, który konsekwentnie rozwija własną definicję heavy popu. Formacja łączy alternatywnego rocka i metal z wyrazistymi melodiami oraz nowoczesną produkcją, dzięki czemu ciężar gitar spotyka się tu z przebojowością kojarzoną z muzyką pop.

Po wydanym w 2024 roku albumie „HEAVY POP” zespół wraca z materiałem, który jeszcze mocniej rozwija ten kierunek. „TOTAL” zawiera 13 kompozycji i jest płytą koncepcyjną, skupioną na ludzkich kryzysach, emocjach oraz kolejnych etapach mierzenia się z trudnymi doświadczeniami.

Inspiracją do powstania albumu były wydarzenia z życia samych muzyków. Jak wyjaśnia Maciej Kowalski, wokalista i autor tekstów .WAVS, rok 2025 mocno doświadczył każdego z członków zespołu. Wspólne przechodzenie przez trudności i wzajemne wspieranie się stały się impulsem do stworzenia nowego materiału. Osobiste doświadczenia znalazły później odzwierciedlenie w tekstach.

Na „TOTAL” nie brakuje jednak różnych muzycznych odcieni. Obok cięższych, niepokojących kompozycji pojawiają się bardziej melodyjne utwory, a całość pokazuje, że heavy pop może być jednocześnie mocny, przebojowy i emocjonalnie bezpośredni.

Szczególnie interesująco wypadają zaproszeni goście. W utworze „Jedno lato mniej” pojawiają się Paweł Gawryłowicz z trąbką oraz Brunon Lubas z jazzrockowego zespołu Opady. W „Lisan al gaib” swoje wersy prezentują raperzy Dugi i Sudi z grupy Dealer. Z kolei „Życiowe przesilenie” wzbogacają Ania Tru i Grzegorz Napora z post-blackmetalowego Domu Złego. Leszek Nowotarski pojawia się natomiast w utworze „Ciebie mam”.

Tak szeroki zestaw współprac nie rozmywa charakteru zespołu. Przeciwnie – pokazuje, jak pojemna może być formuła heavy popu, gdy obok ciężkich gitar pojawiają się elementy jazzu, rapu i ekstremalnej muzyki metalowej.

Tracklista:

1. Żółty szal

2. Co myśl, to lęk

3. Ciebie mam

4. List miłosny

5. Razem marzyć raźniej

6. Na linie

7. Koledzy

8. Jedno lato mniej feat. Opady

9. Nie ma już człowieka

10. Wracam bez tarczy

11. Więcej

12. Lisan al Gaib feat. Dealer

13. Życiowe przesilenie feat. Ania Tru i Grzegorz Napora (Dom Zły)

(kk)