Nowości muzyczne #41/2026

4 października, 2026

fot. Zofia Kublik fot. Zofia Kublik

Premiery cieplutkie jak aura za oknem! W tym tygodniu wraca The Temperance Movement z blues-rockowym „Silverlight Blues”, Hoszpital częstuje „Tic Takiem”, a emocean drive rzuca kolejne wyzwanie w „Challenge Me”. Płytą tygodnia zostaje debiutancka „Vintage” zespołu BNDK, którego materiał już 8 października usłyszymy na żywo w białostockim Sześcianie.

The Temperance Movement – Silverlight Blues

The Temperance Movement wracają z nowym albumem! Brytyjska formacja po dłuższej przerwie przygotowała swój pierwszy od ośmiu lat album z całkowicie nowym materiałem. „New Promise Land Incorporated” ukaże się 9 października nakładem Earache Records.

„Silverlight Blues” to kolejny singiel zapowiadający płytę, po „Eat You Alive” i „Always Been Love”. Utwór pokazuje zespół dokładnie w tym wydaniu, za które pokochali go fani – jest tu blues-rockowa gitara, charakterystyczny groove, dużo melodii i przede wszystkim energia grania na żywo.

Album został nagrany w kwietniu 2026 roku, a za jego produkcję i miks odpowiada Ethan Johns, znany ze współpracy m.in. z Kings of Leon, Laurą Marling czy Rayem LaMontagne’em. Teledysk do „Silverlight Blues” zabiera zespół z powrotem do Fish Factory Studios – miejsca, w którym nagrywany był debiutancki album The Temperance Movement.



Hoszpital – Tic Tac

„Tic Tac” to piosenka o samotności i o potrzebie drugiego człowieka. Jej punkt wyjścia można sprowadzić do prostego, ale przewrotnego zdania: lepiej być nikim z kimś niż kimś samemu. Zamiast budować wielką teorię relacji, Hoszpital opowiada o najbardziej podstawowej potrzebie – obecności kogoś obok.

Do tej opowieści dołączają dwa bardzo różne głosy polskiej sceny. Ramona Rey to wokalistka związana z popem i muzyką elektroniczną, autorka tekstów i absolwentka wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od lat łączy elektronikę, pop i klubową energię z charakterystycznym wokalem.

– W piosence „Tic Tac” śpiewam o tym, że bardzo potrzebuję drugiej osoby – głównie po to, by śmiała się z moich żartów!

Piotr Rogucki to aktor, wokalista i autor piosenek, przez lata frontman zespołu Coma. W „Tic Tac” dopowiada temat po swojemu:

– „Piosenka „Tic Tac” to dla mnie jasny sygnał, że dwie kalorie są znacznie łatwiejsze do strawienia niż jedna.

W efekcie powstał utwór o samotności bez nadmiernego patosu. O tym, że znaczenie drugiej osoby często ujawnia się właśnie w drobiazgach – w rozmowie, wspólnym żarcie, obecności i poczuciu, że nie trzeba wszystkiego przeżywać samemu.

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emocean drive – Challenge Me

To polski gitarowy projekt inspirowany końcówką lat 90. i początkiem nowego tysiąclecia.

Nowy singiel emocean drive narodził się z… konkursu. Wszystko zaczęło się od udziału w Riff Challenge, organizowanym podczas Festiwalu Jana Borysewicza. Konkursowy riff przeszedł do półfinału, a emocean drive postanowił rozwinąć go w pełnoprawną piosenkę.

Tak powstało „Challenge Me” – utwór o mierzeniu się z własnymi słabościami, porażkami i kolejnymi wyzwaniami. Jak podkreśla artysta, piosenka jest również historią o tym, że nawet po przegranej można spróbować jeszcze raz.

Teledysk powstał w rodzinnym Dęblinie. Ważną rolę odgrywają w nim zachodzące słońce i samoloty – symbole przemijania, spełniania marzeń oraz możliwości wyrwania się z miejsca, w którym utknęliśmy.

Płyta tygodnia: BNDK – Vintage

„Vintage” to debiutancki album zespołu BNDK, tworzonego przez Jana i Gabora Benedeków. Płyta jest świadomym powrotem do korzeni rocka z lat 70., ale podanym we współczesnej, świeżej formie.

Na „Vintage” spotykają się garażowy blues, funk, soul, glam rock oraz inspiracje brytyjską muzyką gitarową. Charakterystyczne brzmienie gitary Jana Benedeka łączy się z młodym, wyrazistym wokalem jego syna Gabora. Całość opiera się na mocnych riffach, melodyjnych refrenach, energii żywego zespołu i wyraźnym zamiłowaniu do analogowego, gitarowego grania.

Album pokazuje różne oblicza BNDK. „Glamston” czerpie z glam rocka i surowego rock’n’rolla, „Miłość” oraz „Będzie dobrze” sięgają po soul i gospel, „Klub” skręca w stronę funku, a rozbudowany „Święty Graal” prowadzi w kierunku klasycznej rock opery. Nie brakuje również bardziej bezpośrednich, gitarowych numerów, takich jak „Czarny płaszcz”.

BNDK to spotkanie dwóch muzycznych pokoleń – doświadczenia Jana Benedeka, gitarzysty, kompozytora i współtwórcy sukcesów T.Love, oraz energii jego syna Gabora, odpowiedzialnego za wokal i teksty.

Przy nagraniach i produkcji materiału duet współpracował z uznanymi na rynku nazwiskami, takimi jak Paweł Krawczyk (Hey), Hubert Gasiul (Wilki), Sidney Polak, Rafał Malicki oraz Jacek Gawłowski. Koncertowy skład zespołu świetnie uzupełniają Franek Gańko (perkusja) i Piotr Bińkul (bas).

Już w czwartek 8 października BNDK zagra w Białymstoku w Klubie Sześcian, gdzie będzie promować premierowy materiał z „Vintage”.

Tracklista:

1. Glamston

2. Będzie dobrze

3. Czarny płaszcz

4. Porąbani

5. Klub

6. Miłość

7. Niema

8. Pościg

9. Hiszpański rock

10. California

11. Święty Graal