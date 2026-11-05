Studenci, naukowcy i przedsiębiorcy mogą już korzystać z Laboratorium Zaawansowanej Metrologii Wielkości Geometrycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Zmodernizowana pracownia została wyposażona między innymi w cyfrowy projektor pomiarowy i skaner 3D wspierany sztuczną inteligencją. Koszt inwestycji wyniósł około pół miliona złotych.

Posłuchaj relacji z otwarcia Laboratorium Zaawansowanej Metrologii Wielkości Geometrycznych na Politechnice Białostockiej:

Laboratorium będzie wykorzystywane podczas zajęć na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Studenci nauczą się dobierać metody i przyrządy pomiarowe, wykonywać pomiary oraz analizować ich wyniki. Przestrzeń posłuży także do realizacji prac dyplomowych i badań naukowych.

Nowe wyposażenie obejmuje zarówno klasyczne przyrządy, takie jak suwmiarki i mikrometry, jak i zaawansowane systemy cyfrowe. Szczególną rolę odgrywa metrologiczny skaner 3D, który pozwala bezdotykowo odwzorowywać geometrię obiektów i analizować ich wymiary z dokładnością do setnych części milimetra. Oprogramowanie wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, pomagające między innymi wykrywać braki w zebranych danych pomiarowych.

– Mamy tu wyjątkowy zestaw urządzeń pomiarowych służących do charakteryzowania cech geometrycznych obiektów – podkreśla prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej PB.

Modernizacja nie oznaczała rezygnacji z dotychczasowego wyposażenia. Część sprawdzonych urządzeń, w tym mikroskopy warsztatowe i długościomierze, została odnowiona i dostosowana do cyfrowej pracy. Dzięki temu studenci poznają zarówno tradycyjne techniki pomiarowe, jak i rozwiązania stosowane we współczesnym przemyśle.

Laboratorium ma również służyć współpracy z przedsiębiorstwami. Jego wyposażenie umożliwia pomiary, analizę geometrii i kontrolę jakości produkowanych elementów. Może być wykorzystywane między innymi do wykrywania odchyłek wymiarowych oraz tworzenia cyfrowych modeli obiektów.

Całkowity koszt modernizacji wyniósł około 500 tysięcy złotych. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych Wydziału Mechanicznego oraz dofinansowania z europejskiego programu „PB 5.0”, wspierającego rozwój kierunku mechatronika.

(pc)