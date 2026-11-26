Jak wykorzystać potencjał naukowców i laboratoriów Politechniki Białostockiej do rozwiązywania problemów technologicznych i rozwijania produktów? O tym rozmawiali podlascy przedsiębiorcy podczas spotkania z cyklu Rozmowy 4Podlaskie, poświęconego współpracy uczelni z biznesem.

Posłuchaj relacji:

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Białostockiej, którzy prezentowali możliwości wykorzystania wiedzy naukowej w działalności gospodarczej. Spotkanie było okazją do poznania ekspertów, nawiązania kontaktów i rozmowy o konkretnych wyzwaniach, z którymi mierzą się lokalne firmy.

Jak podkreśla Urszula Mirończuk z Podlaskiego Funduszu Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0, ważnym elementem cyklu jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również networking. Organizatorzy chcą tworzyć przestrzeń, w której przedsiębiorcy mogą poznawać naukowców, wymieniać doświadczenia i szukać partnerów do wspólnych projektów.

Politechnika Białostocka oferuje firmom dostęp do wiedzy specjalistów oraz zaplecza laboratoryjnego. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje potrzeby do działającego na uczelni Centrum Transferu Technologii. Jego pracownicy pomagają znaleźć naukowców i odpowiednią infrastrukturę, które mogą wesprzeć realizację konkretnego pomysłu. Jeśli problem ma charakter bardziej usługowy, współpracę może przejąć Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Pierwszym krokiem do nawiązania współpracy jest kontakt z Centrum Transferu Technologii, które mieści się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia przy ulicy Świerkowej. Szczegóły oferty uczelni dla biznesu można znaleźć TUTAJ

(pc)