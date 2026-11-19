Jak projektować miasta, które zapewniają mieszkańcom dobrą jakość życia, a jednocześnie potrafią przetrwać kryzysy? O tym rozmawiają uczestnicy dziewiątej edycji East Design Days na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem „Miasta Szczęśliwe / Miasta Odporne”. W hali Wydziału Architektury spotykają się architekci, urbaniści, eksperci ds. bezpieczeństwa, samorządowcy i przedstawiciele świata kultury. Dyskutują o przyszłości przestrzeni miejskiej w obliczu zmian klimatycznych, zagrożeń militarnych, kryzysów energetycznych i rewolucji technologicznej.

Jednym z głównych tematów jest odporność miast. Architekt Szymon Wojciechowski, prezes zarządu APA Wojciechowski Architekci, zwraca uwagę, że współczesne aglomeracje muszą być przygotowane nie tylko na ataki czy działania wojenne, ale również na zmiany klimatu, przemiany społeczne i cyfryzację. Przedstawia koncepcję antykruchości, według której miasto powinno wychodzić z kryzysów silniejsze i lepiej przygotowane na kolejne wyzwania.

O bezpieczeństwie miejskiej infrastruktury mówi również ppłk rez. Maciej Korowaj, ekspert z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Podkreśla, że budynki i miasta powinny być projektowane tak, aby w sytuacji zagrożenia zapewniały mieszkańcom schronienie i możliwość przetrwania. Szczególną uwagę zwraca na położenie Białegostoku i potrzebę dostosowania infrastruktury do współczesnych zagrożeń.

Program wydarzenia obejmuje trzy obszary: „Miasta Szczęśliwe / Miasta Odporne”, „Architekturę Obecności” oraz „Fabuły Wyobraźni”. Ostatni z nich łączy projektowanie z filmem, grami i nowymi mediami. Wśród zaproszonych gości znalazł się między innymi Tomasz Bagiński, twórca nominowanej do Oscara „Katedry” i showrunner serialu „Wiedźmin”.

IX East Design Days to także okazja do rozmowy o tym, jak wiedza architektów, samorządowców i mieszkańców może wspólnie wpływać na przyszłość miast. Wydarzenie odbywa się na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej przy ulicy Oskara Sosnowskiego 11. Partnerem strategicznym jest Województwo Podlaskie, a wydarzenie wspiera między innymi Miasto Białystok.

Posłuchaj naszej relacji z pierwszego dnia 9. edycji East Design Days:

(pc)