Jak projektować miasta, które są przyjazne mieszkańcom, a jednocześnie potrafią radzić sobie z wyzwaniami i kryzysami? O tym będą rozmawiać uczestnicy 9. East Design Days. Wydarzenie odbędzie się 19 i 20 listopada na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej pod hasłem „Miasta Szczęśliwe – Miasta Odporne”.

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Program tegorocznej edycji zaprezentowano podczas konferencji prasowej. Organizatorzy zapowiadają dwa dni wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów i spotkań z uznanymi architektami oraz twórcami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi architekci Robert Konieczny, Szymon Wojciechowski i Mirosław Nizio, a także reżyser i twórca efektów specjalnych Tomasz Bagiński.

– Każde z polskich miast powinno być i szczęśliwe, i odporne – podkreślał Adam Walicki, prezes Fundacji Resursa Podlaska.

Dyskusje będą dotyczyć między innymi urbanistyki, architektury, nowych technologii i rozwiązań o podwójnym zastosowaniu, czyli dual-use. Jak zaznaczają organizatorzy, odporność miasta to nie tylko przygotowanie na sytuacje kryzysowe, ale również tworzenie przestrzeni, która sprzyja dobremu życiu mieszkańców.

Pierwszego dnia, 19 listopada, zaplanowano między innymi panel „Miasta Szczęśliwe – Miasta Odporne”, wystąpienie Szymona Wojciechowskiego poświęcone dual-use w architekturze oraz wykłady prof. Sławomira Gzella i Roberta Koniecznego. Drugiego dnia uczestnicy wysłuchają między innymi wystąpień Mirosława Nizio i Tomasza Bagińskiego.

East Design Days to także wystawy, prezentacje firm partnerskich i warsztaty dla studentów. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych architekturą, designem i przyszłością miejskiej przestrzeni.

Wstęp na wszystkie punkty programu jest bezpłatny. Spotkania odbędą się na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej przy ul. Oskara Sosnowskiego 11.

Szczegółowy program można znaleźć TUTAJ.

(pc)