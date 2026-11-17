Bezpieczne, przyjazne mieszkańcom i przygotowane na kryzysy – takie powinny być współczesne miasta. O tym, jak osiągnąć ten cel, będą rozmawiać uczestnicy dziewiątej edycji East Design Days na Politechnice Białostockiej. Tegoroczne hasło to „Miasta szczęśliwe, miasta odporne”.

O dziewiątej edycji East Design Days opowiedzieli w Radiu Akadera prof. Tatiana Misijuk, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, oraz Adam Walicki, prezes Fundacji Resursa Podlaska i wiceprzewodniczący Rady Rozwoju Wydziału Architektury:

East Design Days to spotkanie poświęcone architekturze, urbanistyce i wzornictwu. W tym roku organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę na wyzwania, przed którymi stoją współczesne miasta. Chodzi nie tylko o zagrożenia militarne, ale również kryzysy demograficzne, środowiskowe, gospodarcze i zdrowotne. Ważnym tematem będzie także bezpieczeństwo infrastruktury i mieszkańców.

W programie znalazły się wystąpienia uznanych architektów, projektantów i ekspertów. Wśród zaproszonych gości są między innymi Robert Konieczny, Mirosław Nizio, Szymon Wojciechowski, prof. Sławomir Gzell i reżyser Tomasz Bagiński. Nie zabraknie również warsztatów, wystaw i spotkań ze studentami. Pełen program imprezy znajdziecie TUTAJ.

(pc)