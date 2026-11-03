Już 13 listopada białostocka Chorten Arena będzie świadkiem potyczki piłkarskiej między reprezentacjami Polski i Niemiec w młodzieżowej lidze U20. Na konferencji poświęconej wydarzeniu poznaliśmy szczegóły sportowej imprezy.

Posłuchaj relacji Marcina Dębko

Międzynarodowy futbol młodzieżowy zawita do Białegostoku! W piątek, 13 listopada, na Chorten Arenie reprezentacja Polski do lat 20 zmierzy się z rówieśnikami z Niemiec. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:00.

Jesteśmy w stanie zorganizować tu bardzo dobre wydarzenie, jestem przekonany, że wszyscy będziemy tego świadkami – mówił Sławomir Kopczewski, Prezes Podlaskiego ZPN – Nasza kadra czuje się w Białymstoku jak w domu, i kolejny przeciwnik będzie możliwy do pokonania – dodaje.

Mecz zostanie rozegrany w ramach rozgrywek U20 Elite League, czyli międzynarodowego cyklu, w którym młodzi piłkarze zdobywają doświadczenie i rozwijają swoje umiejętności, rywalizując z reprezentacjami innych krajów.

Do tej pory gościliśmy pięć reprezentacji zagranicznych. Włochy, Anglię, Grecję, Rumunię, Estonię, a teraz czas na Niemcy – podkreśla Cezary Mielko, Prezes Chorten Areny – Białostocki stadion jest areną międzynarodową, myślę że budujemy nasz potencjał – dodaje.

Polską drużynę prowadzi selekcjoner Miłosz Stępiński. Dla biało-czerwonych będzie to już trzeci występ w obecnej edycji rozgrywek. Spotkanie z Niemcami stanowi kolejny ważny etap przygotowań młodych zawodników do przyszłej rywalizacji w seniorskiej piłce nożnej.

Będzie to również możliwość rewanżu za mecz, który przegraliśmy zero do jednego – mówi Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku – Choć mecze U20 nie cieszą się taką popularnością jak mecze pierwszej reprezentacji, to piłka nożna budzi duże emocje, dlatego serdecznie Państwa zapraszam.

Organizacja meczu to także okazja do promocji Białegostoku i całego województwa podlaskiego na sportowej mapie Europy. Chorten Arena zaprezentuje się jako nowoczesny obiekt, przygotowany do organizacji międzynarodowych wydarzeń piłkarskich.

Organizatorzy zadbali również o najmłodszych kibiców. Dwa tysiące bezpłatnych wejściówek trafi do szkół i szkółek piłkarskich. Ma to zachęcić dzieci i młodzież do kibicowania reprezentacji Polski na żywo oraz popularyzować piłkę nożną w regionie.

(md)