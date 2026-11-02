Przygoda z nauką, techniką i innowacjami, zajęcia w laboratoriach oraz pierwsze spotkanie z akademickim światem. Politechnika Białostocka po raz 18. organizuje Podlaski Uniwersytet Dziecięcy. W tegorocznej edycji wezmą udział uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych z sześciu miast regionu.

Posłuchaj relacji z konferencji o 18. edycji Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego:

Zajęcia przygotowano dla dzieci z Białegostoku, Augustowa, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Czyżewa i Siemiatycz. Nowością jest udział Czyżewa, które po raz pierwszy dołącza do projektu.

Jak podkreśla rektor Politechniki Białostockiej, prof. Marta Kosior-Kazberuk, inicjatywa ma rozwijać zainteresowania najmłodszych i pokazywać im, że nauka może być fascynującą przygodą. Program każdej edycji jest inny. W jego przygotowanie angażują się wszystkie wydziały uczelni, a także m.in. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych oraz Klasa Konfucjańska.

Zajęcia mają przybliżać dzieciom zagadnienia techniczne, przyrodnicze i matematyczne w przystępny, często niekonwencjonalny sposób. Uczestnicy poznają uczelnię od środka, odwiedzą laboratoria i sale wykładowe, a także otrzymają indeksy.

– Chcemy, żeby młode osoby, które mają zainteresowania techniczne, przyrodnicze czy matematyczne, zobaczyły, że warto je rozwijać właśnie na Politechnice – zaznacza rektor Marta Kosior-Kazberuk.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak przyznaje rektor, miejsca dla uczestników w poprzednich edycjach rozchodziły się w ciągu kilku sekund. Prorektor ds. studenckich, prof. Jacek Żmojda, zwraca uwagę, że bezpośredni kontakt z uczelnią pomaga dzieciom poznawać świat i nabierać odwagi do rozwijania własnych pasji.

Rekrutacja uczniów rozpocznie się 4 listopada. Uroczysta inauguracja 18. edycji Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, połączona z pierwszym wykładem, odbędzie się 28 listopada.

Więcej informacji o Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym znajdziecie TUTAJ.

(pc)