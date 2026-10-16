Do AKADERY trafiła na drugim roku studiów, w 1976 roku. Zainteresował ją napis „Akadera Studio Radiowe” na drzwiach. Postanowiła zapukać i tak rozpoczęła się radiowa przygoda, którą wspomina do dziś.

Początki nie były łatwe. Audycje nadawano na żywo, a awarie sprzętu oznaczały, że prowadzący musieli improwizować i wypełniać czas antenowy własnymi opowieściami. Słuchacze oceniali ich niemal natychmiast, zostawiając komentarze w skrzynce przy studiu. Radio było także miejscem spotkań, wspólnego odkrywania muzyki i budowania studenckich przyjaźni.

W rozmowie Małgorzata Witkowska-Michalak wspomina również realia życia akademickiego w latach 70., ograniczony dostęp do zachodniej muzyki oraz wyzwania związane z tworzeniem audycji w czasach cenzury. Opowiada o studenckiej pomysłowości, która wykraczała daleko poza radio – od organizacji wydarzeń kulturalnych po budowę wielometrowych balonów na ówczesne Pogonalia.

Dziś, wspominając pierwsze lata AKADERY, podkreśla przede wszystkim znaczenie pasji, wspólnego działania i przyjaźni. Jej historia pokazuje, że radio tworzą nie tylko sprzęt i audycje, ale przede wszystkim ludzie, którzy chcą robić coś razem.

Posłuchaj rozmowy z Małgorzatą Witkowską-Michalak:

(pc)