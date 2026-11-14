Z okazji 60-lecia Akadery mamy dla Was kolejną dobrą wiadomość: otwieramy drzwi naszej redakcji i szukamy nowych ludzi do wspólnego nadawania. Zapraszamy wszystkich, którzy mają głowę pełną pomysłów, nieco wolnego czasu i ochotę zrobić trochę hałasu. Oczywiście w eterze!

Nie szukamy ciekawych głosów. Szukamy ciekawych ludzi. Nie musisz mieć radiowego doświadczenia, głosu lektora ani nawet wiedzieć, jak obsługiwać konsoletę. Wystarczy osobowość, ciekawość świata i to coś , czym chcesz się podzielić.

Potrafisz być przewodnikiem po świecie muzyki, której nie znajdziesz na gotowych playlistach? Z wypiekami na twarzy śledzisz sportowe rozgrywki i wiesz, kto właśnie strzelił gola, nawet jeśli reszta świata jeszcze o tym nie słyszała? Chodzisz na wernisaże, spektakle i koncerty, a instytucje kultury to Twój drugi dom? A może życie studenckie nie ma przed Tobą tajemnic i chcesz pokazać je bez akademickiego zadęcia? Kręci Cię robienie rolek, social mediów i wiesz, jak opowiedzieć światu o czymś, co warto zobaczyć?

A może masz zupełnie inny pomysł na radio? Tym lepiej! Chętnie posłuchamy.

Możesz zostać reporterem, prezenterem, dziennikarzem muzycznym, kulturalnym lub sportowym. Możesz tworzyć newsroom, wymyślać własną audycję, kręcić rolki, robić zamieszanie w naszych mediach społecznościowych albo wymyślić coś, na co sami jeszcze nie wpadliśmy. Radio to nie tylko mikrofon – jest tu miejsce dla wielu talentów i zajawkowiczów.

Nie ma znaczenia, czy studiujesz na Politechnice Białostockiej, innej uczelni, chodzisz do liceum, czy masz już studia dawno za sobą. Akadera jest otwarta na wszystkich!

Jak się zaciągnąć?

Spokojnie, bez musztry i meldowania się na baczność. Po prostu przyjdź do redakcji, usiądź przed mikrofonem i pogadaj z nami. Chcemy poznać Ciebie, Twoje zainteresowania i pomysł na siebie w Akaderze. Jeśli poczujemy, że nadajemy na tych samych falach, zaprosimy Cię do regularnej współpracy. Reszta to kwestia wspólnego działania.

Czekamy na Was w siedzibie Radia (DS5 przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Białymstoku) w dwóch terminach:

we wtorek, 24 listopada 2026 r., w godz. 18:00–22:00

w sobotę, 28 listopada 2026 r., w godz. 12:00–15:00

Nie obiecujemy, że zmienisz świat. Ale możesz zmienić to, czego słucha i czym interesuje się Białystok.

Wpadaj! MAKE RADIO, NOT WAR.