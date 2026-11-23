Łączy ich pasja do medycyny i muzyki. Chór UMB świętuje 75-lecie
Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku świętował 75-lecie działalności. Z tej okazji w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych odbył się jubileuszowy koncert, podzielony na dwie części. Wydarzenie było zwieńczeniem dwudniowych obchodów jubileuszu zespołu.
Chór UMB powstał w 1951 roku z inicjatywy studentów. Jest zaledwie o rok młodszy od samej uczelni. W jego repertuarze znajdują się zarówno utwory sakralne, jak i świeckie. Zespół koncertuje w Polsce i za granicą, reprezentując uczelnię oraz zdobywając nagrody.
– To wspaniałe święto Was wszystkich i całego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Mijały lata, dekady, zmieniały się składy na próbach, zmieniali się dyrygenci, korepetytorzy i rektorzy. Nawet nazwa uczelni po drodze się zmieniła. A my byliśmy, jesteśmy i będziemy wielką rodziną chóralną. Chórzystą naprawdę zostaje się na całe życie – mówił w trakcie uroczystości rektor UMB, prof. Marcin Moniuszko.
Jubileuszowy koncert zakończyło wykonanie dwóch utworów: „Gaude Mater Polonia” oraz „Kołysanka”, nazywana nieformalnym hymnem chóru UMB.
Partnerami 75-lecia chóru UMB było Miasto Białystok i Województwo Podlaskie, a współorganizatorem Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku.
O wydarzeniu rozmawialiśmy z dyrygentką chóru, prof. Anną Moniuszko oraz chórzystami i studentami UMB – Ksawerym oraz Mateuszem.
(kp)