19 listopada w auli Książnicy Podlaskiej odbył się koncert „Brzmienia między wierszami” Kwartetu Fletowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku.

Zespół powstał w zeszłym roku pod opieką prof. UMFC Krystyny Gołaszewskiej, a tworzą go: Julia Hawryluk, Karolina Leja, Łucja Mamla oraz Aleksandra Tkacz. Flecistki zaprezentowały publiczności wykonanie utworów francuskich kompozytorów XX wieku m.in. Jeana Castérédé i Pierre’a Maxa Duboisa, a także dzieła klasyczne, w tym muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Pomiędzy kolejnymi utworami Aleksandra Tkacz prezentowała publiczności ciekawostki o wykonywanych kompozycji.

– Prawdę mówiąc, muzyka klasyczna, czyli ta, którą poniekąd prezentowałyśmy, nie jest być może zbytnio ciekawa w odbiorze bez wglądu na to, co stoi za utworami. Przygotowując te ciekawostki, które padły, miałam wrażenie, że będzie to bardzo ciekawe urozmaicenie; wiedząc, że kompozytorom też towarzyszyły pewne uczucia – podkreśliła wspomniana flecistka.

Wydarzenie odbyło się w ramach współpracy między UMFC Filią w Białymstoku i Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Kolejny koncert – kolędowy – zaplanowany jest na 16 grudnia na godzinę 18:00.

O wydarzeniu rozmawialiśmy z flecistkami tworzącymi kwartet.

(kp)