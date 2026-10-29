Kuba Dąbrowski, absolwent socjologii i Instytutu Fotografii Kreatywnej w Opawie, wraca do początków swojej przygody z fotografią na wystawie „Prequel” w Galerii im. Sleńdzińskich przy Wiktorii 5. Artysta wyjaśnia, że fotografia jest dla niego szczególnym językiem służącym do dokumentowania rzeczywistości i opowiadania autentycznych historii o świecie.

Kuba Dąbrowski wyjaśnia, że fotografia funkcjonuje jak uniwersalny język, a techniczna perfekcja i dążenie do geometrycznej idealności mają drugorzędne znaczenie wobec głębszego zrozumienia rzeczywistości i umiejętności opowiadania historii. Wspomina również o swojej wystawie przy ulicy Wiktorii, która stanowi sentymentalną, lecz pozbawioną fałszywego sentymentalizmu podróż do przeszłości, zmuszającą do refleksji nad bezlitosnością pamięci oraz naturalną ewolucją własnego stylu. Dąbrowski dzieli się także kulisami swojej kariery, pokazując, jak młodzieńcza pasja oparta na etosie zrób-to-sam (DIY) oraz studia socjologiczne naturalnie zaprowadziły go do współpracy z prestiżowymi magazynami modowymi, takimi jak włoski „Vogue” czy „Women’s Wear Daily”.

Koordynator wystawy i pierwszy mentor Kuby Dąbrowskiego, znany fotograf białostocki Grzegorz Dąbrowski (zbieżność nazwisk przypadkowa) tak pisze o wystawie:

Radzieckie klisze, amerykańskie inspiracje. Deskorolka, NBA i bloki po horyzont. Wystawa Prequel Kuby Dąbrowskiego, w Galerii im. Sleńdzińskich, to powrót do archiwum z przełomu lat 90. i 2000. — czasu, w którym kształtowały się jego zainteresowania, sposób patrzenia i fotograficzna wrażliwość.

W siódmej klasie Kuba dostaje od dziadka worek przeterminowanych radzieckich klisz, a od rodziców — w nagrodę za dobre wyniki w nauce — kompaktowy aparat Akica AK-10. Zaczyna fotografować osiedlową codzienność i podsycane teledyskami oraz filmami na VHS „amerykańskie” aspiracje. Na biurku układa i fotografuje swoje najcenniejsze przedmioty: podrabiane buty do koszykówki, książkę o NBA i węgierską piłkę. Z dzisiejszej perspektywy te obrazy stają się zapisem młodzieńczych fascynacji, aspiracji i prób odnalezienia własnego miejsca w świecie.

W liceum przychodzi czas na kółko fotograficzne w Młodzieżowym Domu Kultury. To tam Dąbrowski poznaje twórczość klasyków fotografii związanych z Bauhausem oraz fotografów agencji Magnum. Chce być jak oni. Bauhausową geometrię łatwo odnajduje na blokowisku, ale żeby sfotografować tłum przypominający ten na nowojorskim Times Square, wyrusza na lokalne bazarki. Ogląda teledyski, wielokrotnie wraca do filmu Nienawiść Mathieu Kassovitza, przegląda deskorolkowe magazyny Thrasher i Transworld. Ze zderzenia tych inspiracji z podlaską rzeczywistością powoli wykuwa się jego własny styl.

Prequel nie jest nostalgicznym albumem o przeszłości. Dąbrowski unika wspominek w stylu „a pamiętasz, jak…”, nie próbuje uzupełniać braków ani tworzyć fałszywych śladów przeszłości. Interesuje go archiwum takim, jakie jest — niepełnym, niedoskonałym i przez to prawdziwym. Opowieść zawarta w Prequelu kończy się około 2003 roku. Dąbrowski nie mieszka już wtedy w Białymstoku, rozpoczyna profesjonalną karierę i traci naiwność pierwszych fotograficznych poszukiwań.

Wystawa Kuby Dąbrowskiego to opowieść o stawaniu się fotografem, ale także o kulturze młodzieżowej i pokoleniowych kodach zapisanych w ubraniach, muzyce, filmach i miejscach. O przeszłości, która z czasem zmienia znaczenie, i o zdjęciach, które dopiero po latach okazują się ważne.

Z Kubą Dąbrowskim rozmawia #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz

Kuba Dąbrowski – urodził się w Białymstoku, obecnie mieszka w Berlinie. Fotograf. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (socjologia) i Instytutu Fotografii Twórczej w Opawie. Jeden z pionierów fotoblogów w Polsce, autor bloga accidents will happen (2005–2009) i fotobooków: Western (2010); Little Sweet Lies (2012); 113,604 (2012); Stray Dogs (2013); Film obyczajowy produkcji polskiej (2014). Lubi koszykówkę i deskorolkę, słucha sporo muzyki, ogląda filmy. Miał indywidualne wystawy m.in. w warszawskiej Zachęcie i białostockim Arsenale. Ostatnie prezentowane ekspozycje to m.in. W podróży służbowej prezentowana w Instytucie Fotografii Fort oraz wspólna wystawa Kuby Dąbrowskiego i Jana Bułhaka zatytułowana Tutejsi w galerii Fotopol.

Zajmuje się fotografią komercyjną (robi zdjęcia reklamowe, cztery razy do roku wyjeżdża fotografować światowe tygodnie mody, współpracuje z różnymi tytułami), pisze felietony o fotografii oraz uprawia niezwykle sugestywny „dokument w osobie pierwszej”, jak sam to nazywa.