Już dziś (13.11) Karolina Czarnecka wystąpi z nową, klubową odsłoną swojej twórczości. Jej utwory nabiorą odważnego, elektronicznego charakteru ale wmiesza się w to także folk prosto z Podlasia.

Artystka zaprasza do Klubu Balance na „Potupaję”, gdzie znane utwory powrócą w mocnych, energetycznych aranżacjach, po to, aby doświadczyć ich razem na parkiecie. Towarzyszyć jej będzie producentka i DJ-ka Zuzanna Ossowska. Początek koncertu o 18:00.

Karolina Czarnecka pochodzi z Białegostoku, ukończyła Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku i Wydział Aktorski Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jest artystką wszechstronną. Od ponad dekady konsekwentnie buduje własny język na pograniczu nurtów i sztuk. Ma za sobą role filmowe, serialowe i dubbingowe ale stworzyła też cztery albumy muzyczne, platformę dla nastolatek CÓRY i szereg zaangażowanych akcji koncertowych. Współtworzyła grupę teatralno-kabaretową Pożar w Burdelu, feministyczny zespół punkowy Żelazne Waginy i kobiecy Gang Śródmieście. Zagrała na największych scenach w kraju m.in. Open’er Festival, Pol’and’Rock, Malta Festival, PPA, Kazimiernikejszyn oraz zagranicą Fest Les, czy Dobry Festival. Chętnie wykorzystuje muzykę tradycyjną pochodzącą z Podlasia, łącząc ją z nowoczesnymi brzmieniami. Doskonałym przykładem jest singiel „Dziki wschód”, który ukazał się właśnie dziś. W reinterpretacji istniejącego wcześniej utworu udział wzięły Panie z Chóru Czeremchy-Wsi i Czeremszyny. Ich współpracę zapoczątkował wspólny występ podczas ostatniego Ethno Festiwalu Czeremcha.



Z Karoliną Czarnecką rozmawiała Magdalena Juchnowicz. Posłuchajcie: