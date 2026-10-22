W Galerii Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 7 prezentowana jest wyjątkowa wystawa prac Jerzego Nowosielskiego (1923–2011) zatytułowana „Pneuma | Πνεῦμα”.

Wystawa ukazuje przede wszystkim sferę sacrum w dorobku mistrza – składają się na nią małe formy na papierze, w tym kilkadziesiąt unikatowych rysunków, koncepcyjnych szkiców ikonostasów oraz projektów cerkwi i witraży pochodzących w większości z prywatnych kolekcji .

O wyjątkowym charakterze prezentowanych dzieł oraz fenomenie artysty opowiadają organizatorzy i twórcy ekspozycji:

– Nikt przed nim i nikt po nim nie zdołał dokonać tak wielkiej syntezy w sztuce, jeżeli chodzi o syntezę sacrum i profanum. A Jerzemu Nowosielskiemu to się bardzo udało. W sztuce Jerzego Nowosielskiego przodująca była ikona – ona całą jego sztukę porządkuje – podkreśla dr Paweł Pecuszok (współkurator wystawy).

Ks. mitrat mgr Jarosław Antosiuk (kurator wystawy): Nowosielski w Krakowie, w naszej parafii nie był tylko malarzem czy twórcą, a był naszym parafianinem. W związku z tym to wszystko jest taki żywy obraz jego uczestnictwa w życiu codziennym parafii. Twórczość profesora Nowosielskiego nawet dzisiaj nikogo nie zostawia obojętnym” .

Ksiądz podkreśla, że prezentowane szkice to projekty, które z czasem zamieniły się w rzeczywisty dom Boży .

Grecki tytuł Pneuma oznacza tchnienie, ducha i spiritus movens , co oddaje metaforyczny i natchniony charakter lekkich kresek artysty – mówi prof. Jerzy Konstantynowicz (komisarz wystawy).

Wystawę oraz postać wielkiego malarza poruszająco podsumowuje prof. Leon Tarasewicz , który zapytany o to, jakim człowiekiem był Jerzy Nowosielski, wspomina:

„Bardzo miły. No taki spokojny, skoncentrowany na myślach swoich. Tak, że bardzo go brakuje” .

Posłuchaj relacji z wernisażu podczas, którego wystąpiła grupa Quattro Voce.

Zdjęcia i nagranie: #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz