Muzyka jest językiem świata. Całkowicie ponad podziałami. Doskonale wiedzą to organizatorzy Jesieni z Bluesem – jednego z najstarszych polskich festiwali. Ich oferta to podróż przez pokolenia i języki. Do Białegostoku zaprosili solistów i zespoły z 7 krajów, reprezentujących różne generacje. Dodatkowo w programie znajdą się wykłady, audycje muzyczne oraz spotkania.

Posłuchaj relacji Marcina Dębko z konferencji prasowej:

Tegoroczna Jesień z Bluesem startuje 19 listopada i potrwa cztery dni. W tym czasie białostocka publiczność otrzyma szansę, by usłyszeć na żywo takie gwiazdy jak Janivę Magness – amerykańską wokalistkę nominowaną do nagrody Grammy, Carolyn Wonderland – również pochodzącą z USA artystkę, która ma na koncie 9 wyróżnień w licznych konkursach takich jak Public News Music Awards, czy Houston Press Music Awards, oraz Young Rell’a – 19 latka, czerpiącego pełną garścią z bluesowych korzeni.

Oczywiście, wyżej wymienieni, to nie jedyni muzycy, jakich będzie można zobaczyć. Imprezę tradycyjnie otworzy koncert gospel, czyli gatunku, który zdobywa coraz większe grono sympatyków. Uczestników rozgrzeje holenderski zespół G-Roots.

Nie zabraknie nowej krwi z Europy. Do Białegostoku specjalnie z Włoch, po raz pierwszy przyjedzie Gloria & The Doctors, zwyciężczyni International Blues Challenge – mówi Elżbieta Puczyńska, koordynatorka festiwalu, kierowniczka Działu Wydarzeń Kulturalnych BOK – Kobieta nie tylko śpiewająca, lecz grająca również na perkusji – dodaje.

Ale Jesień z Bluesem to nie tylko koncerty. To też wydarzenia towarzyszące jak audycje, spotkania i wykłady. Jednym z nich jest performatywna podróż poprzez historię bluesa: „K.Walters: Blues: od pieśni pracy, poprzez Henrixa, po hip-hop. Historia Afroamerykanów opowiedziana muzyką”. Gratka dla wszystkich, którzy nie poprzestają na słuchaniu, a chcą głębiej zrozumieć gatunek.

Organizatorzy przygotowali też coś dla najmłodszych. Występ zespołu Wielbłądy przybliży dzieciom bluesa, grając familijną audycję muzyczną na żywo.

Jesień z Bluesem to tradycja. Gwiazda na kulturalnej mapie miasta. Festiwal obok którego nie da się przejść obojętnie. Białystok tworzy nim coś unikatowego na skalę ogólnopolską.

Szczegółowy program imprezy znajdziecie TUTAJ.

(md)