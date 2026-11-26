25 listopada w klubie Fama odbyła się kolejna Kawiarnia Naukowa Politechniki Białostockiej. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Światło dla zabytków, ciemność dla puszczy”.

Uczestnicy rozmawiali o tym, jak projektować nowoczesne oświetlenie, aby odpowiadało potrzebom człowieka i nie szkodziło środowisku naturalnemu. Wiedzą i spostrzeżeniami podzielili się Piotr Bałdyga i Błażej Gajewski – członkowie studenckiego koła naukowego BLASK, będący studentami Wydziału Elektrycznego PB.

Przeszło 2-godzinne spotkanie stanowiło 2-częściową podróż. Piotr Bałdyga mówił o wpływie sztucznego oświetlenia na środowisko. Z kolei Błażej Gajewski przedstawił zagadnienia związane z oświetlaniem przestrzeni miejskiej, zwracając uwagę na aspekty ekologiczne i ekonomiczne.

Prelegenci zdobyli pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie studenckich kół naukowych KoKoN 2026 w kategorii „Innowacje i nowe technologie w ekologii i ochronie środowiska”. Nagrodę otrzymali za projekt dotyczący odpowiedzialnej iluminacji kaplicy Bucholtzów w Supraślu.

Organizatorem tej Kawiarni Naukowej był Wydział Informatyki PB. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „WINGS PB – Wsparcie, Integracja, Nauka, Gwarancja Sukcesu z PB”.

O wydarzeniu rozmawialiśmy z prelegentami i członkami studenckiego koła naukowego BLASK – Błażejem Gajewskim i Piotrem Bałdygą.

(kp)