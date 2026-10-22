Jak poprawić jakość życia na terenach wiejskich i zapewnić mieszkańcom lepszy dostęp do usług, pracy oraz nowoczesnych technologii? O tym dyskutowali uczestnicy Kongresu Smart Village Polska, który odbył się w Politechnice Białostockiej.

Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego z Kongresu Smart Village Polska w Politechnice Białostockiej.

Koncepcja Smart Village zakłada rozwój inteligentnych wsi, w których technologie odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności. Jak podkreślał prof. Joanicjusz Nazarko, kierownik projektu badawczo-rozwojowego RuralStrat, nie ma jednego uniwersalnego modelu takiego rozwoju. Rozwiązania powinny uwzględniać specyfikę i potrzeby mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Jednym z ważnych tematów kongresu była cyfryzacja usług publicznych. Wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński zapowiedział, że w 2027 roku planowane jest utworzenie 2000 Klubów Rozwoju Cyfrowego. Mają one pomagać mieszkańcom w zdobywaniu kompetencji niezbędnych do korzystania z nowoczesnych technologii i e-usług.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski zwrócił uwagę na znaczenie dostępu do szybkiego internetu, infrastruktury drogowej i wodociągowej oraz możliwości pracy zdalnej. To między innymi od tych warunków zależy, czy mieszkańcy będą chcieli wiązać swoją przyszłość z terenami wiejskimi.

Kongres był również okazją do rozmowy o projekcie RuralStrat, realizowanym z udziałem Politechniki Białostockiej. Jego celem jest opracowanie narzędzi, które pomogą administracji rządowej i samorządom skuteczniej planować rozwój obszarów wiejskich.

(pc)