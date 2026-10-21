Studenci pierwszego roku, przedstawiciele firm i partnerzy uczelni spotkali się podczas II Pikniku Integracyjnego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Wydarzenie połączono z Galą Stypendystów oraz uroczystym odsłonięciem tablicy „Partnerzy Wydziału Elektrycznego”.

Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego z II Pikniku Integracyjnego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej:

Na studentów czekały prezentacje kół naukowych, zwiedzanie laboratoriów i spotkania z przedstawicielami 11 firm. Była to okazja do poznania możliwości odbycia praktyk i staży oraz zaplanowania przyszłej kariery zawodowej.

Podczas gali wręczono czeki i dyplomy stypendystom trzeciej edycji programu stypendiów fundowanych przez pracodawców. Program zapewnia studentom wsparcie finansowe do końca studiów pierwszego stopnia, a po uzyskaniu dyplomu także możliwość podjęcia pracy u fundatora stypendium.

Zwieńczeniem wydarzenia było odsłonięcie tablicy upamiętniającej współpracujące z wydziałem przedsiębiorstwa. Jak poinformował dziekan, prof. Bogusław Butryło, spośród 35 przygotowanych miejsc 30 jest już zajętych. Tablica podkreśla znaczenie wieloletniej współpracy uczelni z biznesem w kształceniu przyszłych inżynierów.

(pc)