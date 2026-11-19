Jak przygotować się na wyzwania jutra w kontekście położenia geopolitycznego? O tym między innymi rozmawiali uczestnicy III Forum Nauka – Biznes – Społeczeństwo, organizowanego przez Wydziały Mechaniczny i Elektryczny PB. To ważne wydarzenie w obliczu możliwych zagrożeń.

Posłuchaj relacji Marcina Dębko

Forum Nauka – Biznes – Społeczeństwo powstało z inicjatywy trzech uczelni technicznych, leżących na szlaku trasy Via Carpatia, czyli Politechniki Białostockiej, Lubelskiej i Rzeszowskiej. Współorganizatorem trzeciej edycji spotkania jest firma INNERGO Systems sp. z o.o.

Celem Forum jest integracja środowisk naukowych, biznesowych i społecznych poprzez stworzenie innowacyjnej platformy wspierającej transfer wiedzy, technologii i innowacji.

Tematem przewodnim w tym roku jest budowanie odporności regionów, w dobie cyfryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii, cyberbezpieczeństwa oraz infrastruktury krytycznej – mówi dr. hab. inż. Andrzej Ruszewski, Dyrektor Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki PB, współorganizator – W programie Forum mamy prezentację konkretnych rozwiązań praktycznych, które są wdrożone oraz panel ekspercki, który odbędzie się pod hasłem: „Via Carpatia odporny region”, który umożliwi przeprowadzenie dyskusji na temat bezpieczeństwa – dodaje.

Istotnym założeniem jest także identyfikacja kluczowych wyzwań społeczno-gospodarczych, promocja nowych technologii i dobrych praktyk innowacyjnych, budowanie trwałych partnerstw oraz zwiększanie międzynarodowej rozpoznawalności polskiej nauki.

Przede wszystkim chcemy przybliżyć kwestie bezpieczeństwa energetycznego, pokazać jakie są rozwiązania, jakie modele zarządzania – podkreśla dr. hab. inż. Maciej Zajkowski, Dyrektor Centrum Transferu Technologii PB, prowadzący – Będziemy również mówili o tym jak działają służby, samorządy, jakie mają wypracowane strategie w tym zakresie i jak możemy je wszystkie połączyć, żeby zapewnić bezpieczeństwo ludności – dodaje.

Forum wzbudziło zainteresowanie lokalnych władz.

Chciałem zobaczyć, co proponuje się obecnie, w kwestii nowoczesnych technologii i rozwiązań, które miałyby wpływ na mieszkańców naszej gminy, naszego regionu – mówi jeden z uczestników, Wójt Gminy Janów mgr inż. Jerzy Pogorzelski.

III Forum Nauka – Biznes – Społeczeństwo mówi głośno o wyzwaniach stojących przed naszym regionem. Wszystko po to, by wyjść naprzeciw potrzebie zadbania o bezpieczeństwo i stabilność, a przede wszystkim, by nie dać się zaskoczyć trudnym okolicznościom.

(md)