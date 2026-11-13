40 uczniów polskiego pochodzenia z Litwy i Ukrainy przyjechało na Politechnikę, by poznać możliwości kształcenia w Polsce, oraz wymienić swoje doświadczenia z rówieśnikami z innych krajów. Young PoloniaTech Academy trwa w tym roku od 8 do 22 listopada.

Posłuchaj relacji Marcina Dębko

Projekt ma na celu integrację młodzieży polskiej z polonijną, oraz zachętę do studiowania na Politechnice Białostockiej, poprzez prezentacje różnych kierunków i zajęcia na poszczególnych wydziałach – mówi Karol, młody wolontariusz z Polski – Cenna jest wymiana doświadczeń, bo życie młodzieży w innych krajach wygląda inaczej niż nasze, zwłaszcza na Ukrainie – dodaje.

Warunkiem, by młodzież mogła przyjechać do Polski, była dobra znajomość języka polskiego i odpowiedni wiek, głównie 16 – 17 lat – mówi Wiesława Malewska, opiekunka młodzieży litewskiej – Młodzi ludzie lubią obcować z rówieśnikami. Lubią wymieniać się adresami, mailami, informacjami o tym, co oglądają w Internecie i co jest na topie, lubią się poznawać – podkreśla.

Bardzo kocham Polskę. Chciałabym tu zostać i mieszkać, i z tego powodu myślę o studiach w tym kraju – zaznacza Liliana, uczennica z Litwy – Widzę Polskę jako lepszy kraj do studiowania, bo nasz mierzy się z wieloma problemami – dodaje Patryk, jej kolega.

Young PoloniaTech Academy jest świetną okazję, by młodzież, której korzenie sięgają Polski, poznała kraj, z którego się wywodzi, w sprzyjających warunkach. W otoczeniu rówieśników i wyspecjalizowanej kadry akademickiej. A oprócz zaznajomienia z możliwościami kształcenia, także świetnie się bawiła, bo w programie przewidziano m.in. spotkanie z Karolem „Kolorkiem” Stefanowiczem – popularnym twórcą internetowym, wycieczki objazdowe oraz warsztaty kulinarne. Projekt zakończy się uroczystą galą finałową.

(md)