W finałowych zmaganiach RoboQuest 2026 wzięło udział 50 uczniów, reprezentujących 14 drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W kategorii klas 4–6 szkół podstawowych zwyciężyła drużyna „Robotyczni i energiczni” ze Szkoły Podstawowej nr 50 w składzie: Oskar Mateusz Nawrocki i Mikołaj Gawryluk. Opiekę nad zespołem sprawowała Anetta Pogrebniak.

W kategorii klas 7–8 najlepsza okazała się drużyna „Młotki 2” ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Białymstoku. Szkołę reprezentowali Ignacy Oszmiański i Stefan Chilmon, pracujący pod opieką Mai Podobińskiej.

W rywalizacji szkół ponadpodstawowych triumfowała drużyna „Ninjas Bożydary” z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Zespół tworzyli Mikołaj Styś, Łukasz Galicki i Mateusz Borys pod opieką Krzysztofa Dowgierta.

Zadaniem uczestników RoboQuest 2026 było samodzielne zaprojektowanie, złożenie i zaprogramowanie robota zdalnego. Skonstruowane maszyny musiały pokonać tor przeszkód przygotowany na specjalnych matach turniejowych.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli studenci z Koła Naukowego Alios, działającego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

O wydarzeniu rozmawialiśmy z dziekanem Wydziału Mechanicznego, prof. Michałem Kuciejem oraz prezesem studenckiego koła naukowego Alios – inż. Sergiuszem Jakuszewiczem.

(kp)