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15 października, 2026

Erasmus Days na Politechnice Białostockiej

fot. Marcin Dębko
Czym jest Erasmus i czy trzeba się go bać? Tego mogli dowiedzieć się studenci Politechniki Białostockiej, podczas targów ACROSS Students’ Fair, odbywających się 15 października w Centrum Nowoczesnego Kształcenia.

Posłuchaj relacji Marcina Dębko z Erasmus Days:

Erasmus to program, w ramach którego młodzi ludzie mogą wyjechać za granicę i studiować w innych krajach, na zasadzie wymiany –  mówi Katarzyna Kochaniak, koordynator z Działu Współpracy Międzynarodowej PB – Politechnika Białostocka ma podpisanych ok. 400 umów z innymi uczelniami. Wybór jest więc bardzo duży – dodaje.

Mimo to sporo osób waha się przed wyjazdem. Głównymi przyczynami są obawy o bariery językowe.

Zainteresowanie wyjazdami jest umiarkowane – stwierdza Julita Jurgiel z Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych PB – Dlatego organizujemy wydarzenie informacyjno-promocyjne, aby zachęcić studentów do podjęcia ryzyka.

Podczas Erasmus Days można było dowiedzieć się m.in. jakie warunki należy spełnić, by zakwalifikować się na wyjazd, jak się do niego przygotować, oraz jak poradzić sobie za granicą i jakie formy wsparcia można otrzymać, będąc na miejscu.

Starsi studenci, mający doświadczenia z wyjazdów, dzielili się nimi z młodszymi kolegami. Przekonywali, że nie ma się czego bać, a Erasmus to przygoda życia, która jest w stanie dostarczyć wielu pozytywnych aspektów, jak znajomości, odwaga, poznanie innych kultur i rozwój umiejętności językowych.

Oprócz tego można było zapoznać się z broszurami informacyjnymi i dopytać o palące kwestie.

Erasmus jest doskonałą okazją, by się sprawdzić, przełamać swoje lęki i poznać nowych ludzi. Wyjazd okazuje się łatwiejszy, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy podjąć ryzyko.

(md)

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