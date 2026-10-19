Gdy jesień na dobre zagościła za oknem, Politechnika Białostocka zadbała, by słońce Italii ogrzało spragnionych wrażeń studentów. Dzień Włoski był idealną okazją, by poznać lokalne przysmaki, kulturę, a także możliwości wyjazdu do kraju Leonarda Da Vinci, sportowych samochodów, pizzy i Krzywej Wieży.

Posłuchaj relacji Marcina Dębko

Od trzech lat organizujemy dni tematyczne. Pierwszy był dzień Hiszpański, później Portugalski, a w tym roku Dzień Włoski – mówi mgr Magdalena Kadłubowska, Specjalistka w Dziale Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych PB – Wybieramy takie destynacje, które cieszą się największą popularnością zarówno wśród naszych pracowników i studentów, jak również pracowników i studentów odwiedzających naszą uczelnię w ramach programu Erasmus + – dodaje.

Podczas wydarzenia można było podziwiać wystawę fotograficzną przygotowaną przez reprezentantów Politechniki Białostockiej we Włoszech, posłuchać prelekcji, w czasie których dzielili się wrażeniami i doświadczeniami, poznać kulisy wyjazdu, a także spotkać włoskich delegatów i przedstawicieli lokalnych uczelni, którzy opowiadają o możliwości zdobywania wiedzy poza granicami Polski.

Dwa lata temu doszłam do wniosku, że Politechnika Białostocka powinna przybliżać nie tylko sposób kształcenia na innych uczelniach technicznych, ale dać studentom, doktoratom i pracownikom możliwość poznania kultury innego kraju, bo dzięki temu będzie nam się łatwiej współpracowało – mówi prof. Dorota Krawczyk, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej PB – Na Politechnice co roku studiuje kilkudziesięciu Włochów w danym semestrze, natomiast mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej – dodaje.

Wieczorna część wydarzenia odbyła się w białostockich Spodkach. Uczestnicy wysłuchali koncertu, wzięli udział w konkursach, poznali włoskie opowieści, oraz mogli spróbować wybornych potraw inspirowanych południową kuchnią.

Impreza wzbudziła spore zainteresowanie, i już na kilka dni przed jej rozpoczęciem, rozeszły się wszystkie wejściówki.

Jak mogliśmy się przekonać, warto odwiedzić Włochy, lecz jeśli chwilowo nie mieliśmy takiej możliwości, Włochy odwiedziły nas.

(md)