Dzień Włoski na Politechnice Białostockiej
Gdy jesień na dobre zagościła za oknem, Politechnika Białostocka zadbała, by słońce Italii ogrzało spragnionych wrażeń studentów. Dzień Włoski był idealną okazją, by poznać lokalne przysmaki, kulturę, a także możliwości wyjazdu do kraju Leonarda Da Vinci, sportowych samochodów, pizzy i Krzywej Wieży.
Posłuchaj relacji Marcina Dębko
Od trzech lat organizujemy dni tematyczne. Pierwszy był dzień Hiszpański, później Portugalski, a w tym roku Dzień Włoski – mówi mgr Magdalena Kadłubowska, Specjalistka w Dziale Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych PB – Wybieramy takie destynacje, które cieszą się największą popularnością zarówno wśród naszych pracowników i studentów, jak również pracowników i studentów odwiedzających naszą uczelnię w ramach programu Erasmus + – dodaje.
Podczas wydarzenia można było podziwiać wystawę fotograficzną przygotowaną przez reprezentantów Politechniki Białostockiej we Włoszech, posłuchać prelekcji, w czasie których dzielili się wrażeniami i doświadczeniami, poznać kulisy wyjazdu, a także spotkać włoskich delegatów i przedstawicieli lokalnych uczelni, którzy opowiadają o możliwości zdobywania wiedzy poza granicami Polski.
Dwa lata temu doszłam do wniosku, że Politechnika Białostocka powinna przybliżać nie tylko sposób kształcenia na innych uczelniach technicznych, ale dać studentom, doktoratom i pracownikom możliwość poznania kultury innego kraju, bo dzięki temu będzie nam się łatwiej współpracowało – mówi prof. Dorota Krawczyk, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej PB – Na Politechnice co roku studiuje kilkudziesięciu Włochów w danym semestrze, natomiast mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej – dodaje.
Wieczorna część wydarzenia odbyła się w białostockich Spodkach. Uczestnicy wysłuchali koncertu, wzięli udział w konkursach, poznali włoskie opowieści, oraz mogli spróbować wybornych potraw inspirowanych południową kuchnią.
Impreza wzbudziła spore zainteresowanie, i już na kilka dni przed jej rozpoczęciem, rozeszły się wszystkie wejściówki.
Jak mogliśmy się przekonać, warto odwiedzić Włochy, lecz jeśli chwilowo nie mieliśmy takiej możliwości, Włochy odwiedziły nas.
(md)