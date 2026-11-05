Gra terenowa, spotkanie z bibliotekarkami, oraz warsztaty korzystania z baz pełnotekstowych i podręczników elektronicznych to atrakcje ogólnopolskiej akcji Dni Bibliotek Naukowych, w którą włączył się Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Od 4 do 6 listopada można poznać w nim bibliotekę od podszewki.

Posłuchaj relacji Marcina Dębko

Dni Bibliotek Naukowych odbywają się po raz pierwszy. Wydarzenie ma na celu podkreślenie roli bibliotek akademickich w kształceniu, wspieraniu badań oraz promowania otwartego dostępu do wiedzy. Podczas akcji studenci mogą zadać pytania dotyczące biblioteki, oraz dobrze się bawić.

Zainteresowanie wydarzeniem jest duże – mówi Agnieszka Janucik, Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu w Białymstoku – Nawet pracownicy uczelni przychodzą, by wziąć w nim udział i chętnie korzystają choćby z quizu, jaki został przygotowany przez mój zespół. Obecnie dużo się dzieje jeśli chodzi o dorobek naukowy, o dostęp do zbiorów. Są książki elektroniczne, książki tradycyjne, więc aby ułatwić start studentom, zwłaszcza pierwszoroczny, postanowiliśmy się włączyć do tej akcji – dodaje.

Jak się okazuje biblioteka to nie tylko książki. To również różnego rodzaju atrakcje.

Ostatnio próbujemy rozszerzyć naszą działalność o różne akcje integrujące studentów np. gry typu Escape Room, wydarzenia takie jak wieczorki poetyckie, czy speed dating w Walentynki – zapewnia Katarzyna Dulko, bibliotekarka – A sami studenci pytają nas o to jak się zapisać do biblioteki, jak korzystać z baz danych, czy gdzie zgłosić się po spis bibliografii – podkreśla.

Jak widać akcje tego typu są potrzebne. Z jednej strony, by integrować społeczność akademicką, z drugiej by wyposażyć studentów w podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania uczelnianej biblioteki. Powtórki wypatrujemy za rok.

(md)