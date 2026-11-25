24 listopada odbyła się trzecia debata nie/akademicka „TAK JEST!”. Decyzją publiczności zwyciężyła drużyna propozycji, którą tworzyli uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. W wydarzeniu w „Abecadle Medycyny” wzięło udział około 400 osób.

Uczestnicy rozważali, czy właściwie dobrane żywienie może być równie skuteczne jak farmakoterapia.

Słuszności tezy broniła drużyna propozycji, złożona z uczniów X LO w Białymstoku, a opozycję stanowili licealiści IV LO. Debatujący przedstawiali własne stanowiska, zadawali pytania stronom przeciwnym oraz korzystali z „kół ratunkowych”, którymi były odpowiedzi od zaproszonych specjalistów.

Po debacie odbyło się głosowanie publiczności. Stosunkiem głosów 229:113 wygrał zespół propozycji.

– Czasami rzeczywiście na pewnym etapie choroby sama zmiana nawyków żywieniowych może wystarczyć, ale nie zawsze. Często okazuje się, że trzeba wdrożyć farmakoterapię i wręcz rezygnacja z leczenia, czy opóźnienie tego procesu może okazać się niebezpieczne w skutkach – mówi opiekunka merytoryczna debaty, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem gospodarczym UMB, prof. Katarzyna Socha.

Przed trzecią debatą nie/akademicką „TAK JEST!” odbyła się konferencja prasowa z udziałem zaproszonych ekspertów.

(kp)