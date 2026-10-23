Jak zarządzać ludźmi w czasach sztucznej inteligencji i automatyzacji? O tym rozmawiali uczestnicy piątej edycji Dnia HR, który odbył się 23 października na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Przyszłość jest ludzka”.

Spotkanie poświęcono wyzwaniom współczesnego rynku pracy, dobrostanowi pracowników i roli psychologii w zarządzaniu. W programie znalazły się wystąpienia eksperckie oraz certyfikowane warsztaty rozwijające kompetencje menedżerskie i HR-owe.

Prof. Joanna Moczydłowska mówiła o bezpieczeństwie psychologicznym w organizacjach, a prof. Maciej Błaszczak przyjrzał się relacji między ludzkim mózgiem a komputerem w kontekście innowacji.

Organizatorzy podkreślali, że współczesny HR wykracza daleko poza rekrutację, wynagrodzenia i dokumentację. Obejmuje także budowanie relacji, dbanie o dobrostan pracowników oraz analizowanie przyczyn ich odejść. Ważnym elementem jest również gotowość menedżerów do przyznawania się do błędów i wprowadzania zmian.

Dzień HR był także okazją do wymiany doświadczeń i integracji środowiska specjalistów z regionu. W przygotowanie wydarzenia po raz kolejny zaangażowali się studenci z koła naukowego HR Team.

Spotkanie zakończyło się galą konkursową, podczas której wyróżnieni zostali najlepsi pracodawcy Podlasia.

Laureaci podzieleni zostali na cztery kategorie:

1.Zarządzanie różnorodnością pokoleniową i kulturową: British American Tobacco

2. Rozwój zawodowy i szkolenia pracowników: ERGY

3. Zdrowie i dobrostan pracowników: British American Tobacco i Grupa Vikinga

4. Wynagrodzenia i benefity: PLUM

Posłuchaj relacji Radia Akadera z V Dnia HR w Politechnice Białostockiej:

Posłuchaj też rozmowy z prof. Joanną Moczydłowską o bezpieczeństwie psychologicznym w organizacjach:

dr hab. Maciej Błaszak, prof. UAM w Poznaniu, zadał pytanie: Mózg vs komputer – kto wygra wyścig innowacji? Posłuchaj jaka jest odpowiedź:

(pc)