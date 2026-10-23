Człowiek w centrum zmian. V Dzień HR w Politechnice Białostockiej
Jak zarządzać ludźmi w czasach sztucznej inteligencji i automatyzacji? O tym rozmawiali uczestnicy piątej edycji Dnia HR, który odbył się 23 października na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Przyszłość jest ludzka”.
Prof. Joanna Moczydłowska mówiła o bezpieczeństwie psychologicznym w organizacjach, a prof. Maciej Błaszczak przyjrzał się relacji między ludzkim mózgiem a komputerem w kontekście innowacji.
Organizatorzy podkreślali, że współczesny HR wykracza daleko poza rekrutację, wynagrodzenia i dokumentację. Obejmuje także budowanie relacji, dbanie o dobrostan pracowników oraz analizowanie przyczyn ich odejść. Ważnym elementem jest również gotowość menedżerów do przyznawania się do błędów i wprowadzania zmian.
Dzień HR był także okazją do wymiany doświadczeń i integracji środowiska specjalistów z regionu. W przygotowanie wydarzenia po raz kolejny zaangażowali się studenci z koła naukowego HR Team.
Spotkanie zakończyło się galą konkursową, podczas której wyróżnieni zostali najlepsi pracodawcy Podlasia.
Laureaci podzieleni zostali na cztery kategorie:
1.Zarządzanie różnorodnością pokoleniową i kulturową: British American Tobacco
2. Rozwój zawodowy i szkolenia pracowników: ERGY
3. Zdrowie i dobrostan pracowników: British American Tobacco i Grupa Vikinga
4. Wynagrodzenia i benefity: PLUM
Posłuchaj relacji Radia Akadera z V Dnia HR w Politechnice Białostockiej:
Posłuchaj też rozmowy z prof. Joanną Moczydłowską o bezpieczeństwie psychologicznym w organizacjach:
dr hab. Maciej Błaszak, prof. UAM w Poznaniu, zadał pytanie: Mózg vs komputer – kto wygra wyścig innowacji? Posłuchaj jaka jest odpowiedź:
(pc)