Ponad 500 uczniów szkół średnich i branżowych z regionu uczestniczyło w tegorocznym Maturanku, który odbył się 18 listopada na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Młodzież wzięła udział w bezpłatnych wykładach i otrzymała praktyczne wskazówki związane z przygotowaniem się do egzaminu maturalnego. Uczestnicy spotkali się także z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz zapoznali się z ofertą edukacyjną Politechniki Białostockiej, obejmującą 32 kierunki studiów technicznych.

Prowadzący wykłady zwracali uwagę na kwestie dotyczące przygotowań, a także wypełniania arkuszy egzaminacyjnych, takie jak np. przestrzegania terminów składania odpowiednich deklaracji oraz dokładnego czytania poleceń zawartych w arkuszach egzaminacyjnych.

O wydarzeniu rozmawialiśmy z uczestniczkami i uczennicami szkoły średniej z Bielska Podlaskiego, a także dyrektor OKE w Łomży, dr Agnieszką Barbarą Muzyk.

(kp)