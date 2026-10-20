Nowe prawo ma pomóc „skończyć z patologiami w internecie”. Sejm przyjął przepisy, które mają dać możliwość blokowania nielegalnych treści, a w określonych sytuacjach także całych stron internetowych. Projekt trafił pod głosowanie w atmosferze społecznej dyskusji o bezpieczeństwie w sieci, podsyconej przez poruszające opinię publiczną ataki w szkołach oraz tak zwanym „Krwawym Piątku”.

O technicznych możliwościach blokowania treści i stron internetowych oraz prawnych konsekwencjach nowych regulacji rozmawialiśmy na antenie Radia Akadera z dr. inż. Pawłem Tadejko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej i radcą prawnym Dariuszem Jarmocem:

Ustawa przewiduje możliwość wydawania decyzji o blokowaniu określonych treści przez uprawnione organy, w tym Urząd Komunikacji Elektronicznej i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W określonych przypadkach sprawę będzie rozstrzygał sąd. Wątpliwości dotyczą między innymi skuteczności takich mechanizmów, możliwości blokowania całych domen oraz tego, czy nowe przepisy poradzą sobie z treściami publikowanymi na zagranicznych platformach i zamkniętych grupach internetowych.

(pc)