5 listopada w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku odbył się wernisaż wystawy „Tadeusz Korzybski – wizjoner, naukowiec, artysta”. Przygotowano ją z okazji 120. rocznicy urodzin biochemika, który opracował własną metodę wyodrębniania penicyliny.

Wydarzenie wpisuje się w cykl „Twórczość Malarska”, organizowany przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku. Odwiedzający wystawę mają okazję zobaczyć m.in. szkice architektoniczne profesora z podróży po Polsce i Europie, zaskakujące kompozycje abstrakcyjne oraz autentyczne rękopisy z recepturami izolowania penicyliny.

Wśród eksponatów znalazły się również unikalne notatki z okresu współpracy naukowca z Instytutem Zwalczania Duru Plamistego prof. Rudolfa Weigla, a także jego zeszyty naukowe oraz osobista torba lekarska. Ekspozycja stanowi zarazem podsumowanie bliskiej relacji, jaka łączyła prof. Korzybskiego z prof. Tadeuszem Kielanowskim – pierwszym rektorem Akademii Medycznej w Białymstoku.

Patronat nad wystawą, otwartą do 30 listopada tego roku, objął Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej współorganizatorami są: Muzeum UMB, Pałac Branickich oraz Fundacja im. Korzybskich w Mławie.

O wydarzeniu rozmawialiśmy z jego kuratorami: stryjeczną wnuczką profesora Blanką Wyszyńską-Walczak i dr Pawłem Pecuszokiem, prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku – dr Piotrem Sielatyckim oraz kierownikiem Kliniki Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości UMB, prof. Jerzym Konstantynowiczem.

(kp)