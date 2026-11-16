W dniach 13–14 listopada Białystok był gospodarzem VI Ogólnopolskiego Sympozjum z cyklu Onkourologii. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Onkolog z Urologiem – profesjonalizm, współpraca, rezultaty”.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji uczestnicy mieli okazję śledzić transmisję na żywo z operacji robotycznej, której towarzyszył komentarz ekspertów. W wydarzeniu udział wzięli dr n. med. Mariusz Ciemerych, dr n. med. Robert Kozłowski oraz dr n. med. Piotr Kania.

Program sympozjum obejmował pięć sesji, podczas których specjaliści, w tym lekarze reprezentujący białostockie szpitale, omawiali najważniejsze zagadnienia związane z onkourologią. W trakcie konferencji omawiano między innymi rolę prowadzenia kampanii profilaktycznych, w taki sposób, aby te działania przynosiły realne efekty i przyczyniały się do poprawy skuteczności profilaktyki onkologicznej w naszym województwie.

Wydarzenie odbyło się kilka dni po przyznaniu Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku statusu uczelni badawczej na lata 2027-2032. UMB jest jedyną placówką medyczną sklasyfikowaną w tym rankingu. Czy przyznane wyróżnienie przyczyni się do wzrostu zainteresowania mieszkańców Białegostoku badaniami profilaktycznymi?

– Oczywiście bardzo nas to cieszy i liczymy, że wiele zmieni w świadomości naszych mieszkańców; ale bez ciężkiej pracy i zaangażowania samo nic się nie zrobi – mówi zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Białostockim Centrum Onkologii, dr n. med. Dorotą Elżbietą Kazberuk.

VI Ogólnopolskie Sympozjum Onkourologiczne odbyło się w Hotelu Traugutta3 w Białymstoku.

O wydarzeniu rozmawialiśmy z zastępcą dyrektora ds. lecznictwa w Białostockim Centrum Onkologii, dr n. med. Dorotą Elżbietą Kazberuk, a także z kierowcą rajdowym, żeglarzem i judoką – Jarosławem Kazberukiem.

(kp)