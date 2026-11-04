Ponad 700 uczestników, przedstawiciele instytucji europejskich, dyplomaci, samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy spotkali się w Białymstoku, by rozmawiać o bezpieczeństwie i przyszłości wschodnich regionów Unii Europejskiej. W Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyło się II Forum Spójności i Rozwoju Granicznego UE.

Posłuchaj naszej relacji z II Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej:

Posłuchaj również rozmowę z rektor PB, prof. Martą Kosior-Kazberuk o infrastrukturze na czasy kryzysu:

Jednym z głównych tematów wydarzenia było cyberbezpieczeństwo. Eksperci zwracali uwagę, że celem ataków mogą być nie tylko systemy administracji czy duże przedsiębiorstwa, ale również pozornie niegroźne urządzenia podłączone do internetu. Ich przejęcie może zakłócić działanie infrastruktury krytycznej, a nawet wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców.

– Wszystko, co jest podłączone do internetu i czego nie pilnujemy, może stać się celem ataku – mówił dr Kamil Goryń, pełnomocnik rektora ds. cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji na Uniwersytecie w Białymstoku.

Eksperci podkreślali, że Polska i inne państwa wspierające Ukrainę mierzą się z licznymi cyberatakami, które stale angażują zasoby służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Podczas forum rozmawiano także o odporności infrastruktury na sytuacje kryzysowe. Ważnym zagadnieniem było podwójne zastosowanie obiektów i rozwiązań technicznych, które w razie zagrożenia mogą służyć zarówno mieszkańcom, jak i wojsku. Panel poświęcony temu tematowi otworzyła rektor Politechniki Białostockiej prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Ważnym elementem wydarzenia było poparcie dla Deklaracji Regionów Trudnosąsiedzkich. Jej sygnatariusze zabiegają o uwzględnienie szczególnych potrzeb wschodniej flanki w nowym budżecie Unii Europejskiej na lata 2028–2034. Wśród postulatów znalazło się zwiększenie poziomu unijnego dofinansowania projektów nawet do 95 procent.

(pc)