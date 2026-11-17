Studenci i doktoranci wszystkich białostockich uczelni mogą skorzystać z bezpłatnych badań USG jąder w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Akcja „Pod kontrolą. Zbadaj się w USK” potrwa do 20 listopada. Badania będą wykonywane codziennie w godzinach od 13:00 do 20:00 w Klinice Urologii i Urologii Onkologicznej USK. Nie trzeba się wcześniej rejestrować. Wystarczy ważna legitymacja studencka lub doktorancka. Badanie jest bezpłatne i bezbolesne.

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Inicjatywa Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ma zwrócić uwagę na nowotwory jąder, które najczęściej dotyczą młodych mężczyzn, szczególnie w wieku od 20 do 40 lat. W Polsce każdego roku rozpoznaje się około 1200 nowych przypadków tej choroby. Wczesne wykrycie znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

Lekarze przypominają również o regularnym samobadaniu. Niepokój powinny wzbudzić między innymi zmiany w konsystencji jądra lub wyczuwalne zgrubienia. Nowotwór jądra przez długi czas może nie powodować bólu, dlatego nie warto czekać na pojawienie się innych objawów.

Akcję organizuje Samorząd Studentów UMB we współpracy z Kliniką Urologii i Urologii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

(pc)