7 listopada w Spodkach Podlaskiego Instytutu Kultury odbył się finał 11. „Rockowań”. Zgromadzona publiczność najpierw wysłuchała występów siedmiu finalistów, a następnie koncertu zespołu HURT.

Jury przyznało zwycięstwo w tegorocznej odsłonie największego w regionie przeglądu amatorskich zespołów rockowych formacji By Gravity.

– Jeszcze nie do końca w to wierzę, bo kiedy ogłoszono, komu przyznano drugie miejsce, Maciek powiedział: „Albo wszystko, albo nic” – wyznał chwilę po dekoracji wokalista By Gravity, Konstantin Bartoshevich.

Na podium uplasowały się również zespoły Cathleen oraz We lost the skyline. Wyróżnienie oraz nagrodę specjalną PIK za najlepsze wykonanie coveru otrzymała natomiast formacja AIR.

– My już od dawna widzimy, że amatorzy potrafią grać tak dobrze jak zawodowi muzycy. To jest kwestia chęci, zapału i pasji – dodała przewodnicząca jury, Justyna Wieruszewska-Biniek.

Przyznano także inne nagrody specjalne: występ na festiwalu EAST ECLIPSE Rock Festival oraz promocję singla w Radiu Akadera. Pierwszą z nich zdobyli muzycy z We lost the skyline, a drugą – zespół Cathleen.

O tym wydarzeniu rozmawialiśmy z jego uczestnikami: reprezentantami zwycięzców – wokalistą Konstantinem Bartoshevichem, basistą Pawłem Miką oraz gitarzystą i liderem Maciejem Płonowskim; przedstawicielami grupy AIR – perkusistą Krzysztofem Zakrzewskim i gitarzystą Marcinem Iwaniukiem; wokalistą SLUMP Tomaszem Cyranem, a także przewodniczącą jury, Justyną Wieruszewską-Biniek.

(kp)