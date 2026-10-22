24. października w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej odbędzie się następna edycja Igrzysk Studentów Trzeciego Wieku „Nieustannie Aktywni”. Wydarzenie łączyć będzie w sobie ideę zdrowej rywalizacji, edukacji prozdrowotne i aktywizację społeczną seniorów.

O tegorocznej edycji Igrzysk Studentów Trzeciego Wieku „Nieustannie Aktywni” rozmawialiśmy na antenie Radia Akadera z jednym z organizatorów tego wydarzenia – Dawidem Szczerbińskim z Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB:

Zawody odbędą się w formule gier, w których każdy uczestnik indywidualnie lub w zespole wykona szereg zadań: sportowych, intelektualnych i praktycznych.

Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Akademicki Związek Sportowy, a lokalnymi Klub Uczelniany AZS Politechniki Białostockiej, Politechnika Białostocka oraz Organizacja Środowiskowa AZS Białystok.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia jest dostępny TUTAJ. W zmaganiach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 55. rok życia. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat. Zapisać się można, wypełniając FORMULARZ.

(kp)