Akademickie Centrum Sportu PB gospodarzem Igrzysk Studentów Trzeciego Wieku „Nieustannie Aktywni”
24. października w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej odbędzie się następna edycja Igrzysk Studentów Trzeciego Wieku „Nieustannie Aktywni”. Wydarzenie łączyć będzie w sobie ideę zdrowej rywalizacji, edukacji prozdrowotne i aktywizację społeczną seniorów.
O tegorocznej edycji Igrzysk Studentów Trzeciego Wieku „Nieustannie Aktywni” rozmawialiśmy na antenie Radia Akadera z jednym z organizatorów tego wydarzenia – Dawidem Szczerbińskim z Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB:
Zawody odbędą się w formule gier, w których każdy uczestnik indywidualnie lub w zespole wykona szereg zadań: sportowych, intelektualnych i praktycznych.
Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Akademicki Związek Sportowy, a lokalnymi Klub Uczelniany AZS Politechniki Białostockiej, Politechnika Białostocka oraz Organizacja Środowiskowa AZS Białystok.
Szczegółowy harmonogram wydarzenia jest dostępny TUTAJ. W zmaganiach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 55. rok życia. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat. Zapisać się można, wypełniając FORMULARZ.
(kp)