Akademicka Doba Sportu za nami. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 350 studentów!

15 października, 2026

fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

W tegorocznej edycji Akademickiej Doby Sportu wzięło udział aż 357 studentów. Wydarzenie odbywało się w sześciu obiektach sportowych należących do Politechniki Białostockiej, UwB oraz UMB.

Inicjatywa Akademickiego Związku Sportowego po raz kolejny zaktywizowała lokalną społeczność akademicką, a jej głównym celem była popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia.

– Akademicka Doba Sportu jest kierowana do wszystkich, po to żebyśmy pamiętali o tym, o czym często zapominamy w tych czasach, czyli że trzeba się ruszać – mówi trener sekcji lekkoatletycznej KU AZS PB Paweł Kukliński.

Tegoroczna edycja wystartowała w samo południe 13 października od wspólnego stretchingu w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W podobnym czasie w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej rozpoczęły się pierwsze zmagania – turniej tenisa stołowego. Chętni mogli również skorzystać z treningu na siłowni.

– Są u nas instruktorzy, którzy na pewno zawsze pomogą i zachęcą do tego, żebyście chcieli uczestniczyć w zajęciach np. Otwartej Siłowni. Jest to bardzo duży projekt. Każdy student Politechniki Białostockiej, który należy do naszego klubu uczelnianego AZS, ma prawo za darmo z niej korzystać – mówi trener sekcji koszykówki mężczyzn, badmintona i trójboju siłowego KU AZS PB Dawid Szczerbiński.

O przebiegu i idei wydarzenia rozmawialiśmy ze wspomnianymi trenerami ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB oraz Wiktorią Charkiewicz – studentką Politechniki Białostockiej oraz kulomiotką i dyskobolką.

(kp)