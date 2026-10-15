Home Wiadomości Akademicka Doba Sportu za nami. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 350 studentów!

Wiadomości

15 października, 2026

Akademicka Doba Sportu za nami. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 350 studentów!

Akademicka-doba-sportu-2026-politechnika-bialostocka-otwarta-silownia fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka
W tegorocznej edycji Akademickiej Doby Sportu wzięło udział aż 357 studentów. Wydarzenie odbywało się w sześciu obiektach sportowych należących do Politechniki Białostockiej, UwB oraz UMB.

Inicjatywa Akademickiego Związku Sportowego po raz kolejny zaktywizowała lokalną społeczność akademicką, a jej głównym celem była popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia.

Akademicka Doba Sportu jest kierowana do wszystkich, po to żebyśmy pamiętali o tym, o czym często zapominamy w tych czasach, czyli że trzeba się ruszać – mówi trener sekcji lekkoatletycznej KU AZS PB Paweł Kukliński.

Tegoroczna edycja wystartowała w samo południe 13 października od wspólnego stretchingu w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W podobnym czasie w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej rozpoczęły się pierwsze zmagania – turniej tenisa stołowego. Chętni mogli również skorzystać z treningu na siłowni.

Są u nas instruktorzy, którzy na pewno zawsze pomogą i zachęcą do tego, żebyście chcieli uczestniczyć w zajęciach np. Otwartej Siłowni. Jest to bardzo duży projekt. Każdy student Politechniki Białostockiej, który należy do naszego klubu uczelnianego AZS, ma prawo za darmo z niej korzystać – mówi trener sekcji koszykówki mężczyzn, badmintona i trójboju siłowego KU AZS PB Dawid Szczerbiński.

O przebiegu i idei wydarzenia rozmawialiśmy ze wspomnianymi trenerami ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB oraz Wiktorią Charkiewicz – studentką Politechniki Białostockiej oraz kulomiotką i dyskobolką.

(kp)

Najnowsze wiadomości
Akademicka-doba-sportu-2026-politechnika-bialostocka-otwarta-silownia
Akademicka Doba Sportu za nami ... więcej
Across
Politechnika Białostocka gosp ... więcej
„Na scenie jesteśmy pi ... więcej
Inspiracje, rozwój i zdrowie ... więcej
inauguracja-16-sezonu-planszowek-jphnny-mateusz-wydzial-architektury-pb
Zainaugurowano nowy sezon Plan ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.