Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej uroczyście obchodził 75-lecie istnienia. W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni i regionu, pracownicy, studenci, absolwenci oraz partnerzy wydziału. Nie zabrakło wspomnień, podziękowań i odnowienia ślubowania akademickiego przez pierwszych absolwentów.

Historia wydziału rozpoczęła się w 1951 roku, kiedy powstał Wydział Budowlany. Kształcenie rozpoczęło wówczas 75 studentów, a pierwsza grupa 25 inżynierów otrzymała dyplomy w 1955 roku. Przez kolejne dekady zmieniały się nazwa, struktura i zakres działalności jednostki. Jej misja pozostała jednak niezmienna – przygotowywanie kolejnych pokoleń inżynierów.

– Rozpoczynaliśmy praktycznie od zera. Mieliśmy tylko siedmiu nauczycieli bez stopni naukowych, bo takich osób nie było w Białymstoku i okolicach – wspomina prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Dziś wydział dysponuje rozbudowaną bazą laboratoryjną i naukowo-badawczą, a jego absolwenci rozwijają kariery w Polsce i za granicą.

Szczególnym momentem jubileuszu było spotkanie i odnowienie ślubowania akademickiego przez pierwszych absolwentów kierunków budownictwo i inżynieria środowiska. Była to okazja do powrotu do wspomnień z czasów, gdy zajęcia odbywały się w kilku budynkach, a studenci uczyli się przede wszystkim z książek i własnych notatek. Absolwenci opowiadali również o akademickich przyjaźniach, pierwszych laboratoriach i początkach kariery zawodowej. Dla części z nich Politechnika Białostocka stała się rodzinną tradycją, którą kontynuują kolejne pokolenia.

Podczas jubileuszu wręczono także Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego ośmiu pracownikom wydziału oraz samej jednostce. Wyróżnienia i odznaczenia przyznał również Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Posłuchaj relacji Pawła Cybulskiego z jubileuszu 75-lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej:

(pc)