Czterdzieścioro uczniów z Litwy i Ukrainy zakończyło udział w drugiej edycji Young PoloniaTech Academy na Politechnice Białostockiej. Kilkunastodniowy pobyt w Białymstoku był okazją do poznania uczelni, udziału w warsztatach technologicznych i sprawdzenia możliwości, jakie dają studia inżynierskie w Polsce.

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Uczestnicy programu, w wieku od 15 do 18 lat, od 8 listopada rozwijali kompetencje technologiczne, projektowe i innowacyjne. Pracowali w uczelnianych laboratoriach, poznawali różne dziedziny nauki i rozmawiali o możliwościach dalszej edukacji. W działania projektowe i integracyjne zaangażowali się także uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Zwieńczeniem pobytu była uroczysta gala finałowa w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Uczestnicy zaprezentowali efekty pracy zespołowej i przygotowane materiały wideo. Wydarzenie uświetnił występ zespołu ALO PB.

Young PoloniaTech Academy ma promować polskie szkolnictwo wyższe i zachęcać młodzież polonijną do związania swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej z Polską. Projekt łączy naukę i nowe technologie z integracją rówieśniczą, poznawaniem polskiej kultury oraz budowaniem więzi młodego pokolenia Polonii z krajem.

Druga edycja programu została dofinansowana z budżetu państwa w ramach opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą. Wysokość dotacji wyniosła 330 548 zł, a całkowita wartość projektu to 364 548 zł.

(pc)