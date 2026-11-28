Eksperymenty, robotyka, projektowanie i spotkania z nauką od praktycznej strony. Na Politechnice Białostockiej zainaugurowano 18. edycję Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. W tym roku w zajęciach uczestniczy około 300 uczniów szkół podstawowych z Białegostoku, Augustowa, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Siemiatycz i Czyżewa.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy ma rozbudzać ciekawość świata i zachęcać najmłodszych do poznawania nauk technicznych. Zamiast tradycyjnych lekcji dzieci czekają zajęcia na wydziałach Politechniki Białostockiej, eksperymenty i możliwość korzystania z uczelnianych laboratoriów. Program obejmuje 15 spotkań, podczas których uczestnicy poznają różne dziedziny nauki.

W tegorocznej edycji poszczególne wydziały przygotowały między innymi zajęcia w laboratorium chemicznym, projektowanie na Wydziale Architektury i warsztaty z robotyki. Nie zabraknie również tematów związanych z przedsiębiorczością i prowadzeniem własnego biznesu. Organizatorzy chcą pokazać dzieciom, że nauka może być ciekawa, przystępna i pełna praktycznych doświadczeń.

Dla części uczestników to już kolejny rok akademickiej przygody, ale są też uczniowie, którzy dołączyli do uniwersytetu po raz pierwszy, między innymi z Czyżewa.

Zainteresowanie projektem jest duże, a liczba miejsc ograniczona. Samorządy współpracujące z uczelnią zgłaszają kolejnych młodych kandydatów. Jak podkreślał podczas inauguracji prof. Jacek Żmojda, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej, ważne jest nie tylko rozbudzanie zainteresowania nauką, ale także zachęcanie dzieci do zadawania pytań i samodzielnego odkrywania otaczającego świata.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to wspólna inicjatywa Politechniki Białostockiej i samorządów. Projekt pozwala najmłodszym poznać uczelnię, jej laboratoria i ofertę naukową, a być może także odkryć przyszłe zainteresowania i ścieżkę edukacyjną.

(pc)